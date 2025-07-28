"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина

MWM: подводные лодки проекта "Ясень-М" представляют критическую угрозу

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут представлять критическую угрозу для флота противника, сообщило издание Military Watch Magazine после поручения президента России Владимира Путина о серийном выпуске подводных крейсеров.

"В сочетании с бесшумностью "Ясеня-М" и его способностью оставаться в море месяцами "Циркон" дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям, <...> причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения", — говорится в материале.

При этом дальность полета "Циркона" делает ракету чрезвычайно сложной для перехвата, отметил автор.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".

В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.