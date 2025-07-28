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Известия.ru

Белоусов отметил грамотные действия военных ВМФ в ходе спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ

Личный состав Военно-морского флота (ВМФ) России демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 27 июля заявил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении с Днем ВМФ.

«Глава военного ведомства Андрей Белоусов отметил, что личный состав Военно-Морского Флота демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр также отметил, что военные моряки обеспечивают безопасность страны в различных районах Мирового океана. Кроме этого, Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие ВМФ и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки, а также способствовать укреплению обороноспособности государства.

В полночь 27 июля президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России. Он отметил, что российский флот остается гордостью страны со времен императора Петра Первого.


День Военно-морского флота России был официально учрежден в 1939 году по приказу наркома обороны СССР Климента Ворошилова. Однако сама идея праздника появилась гораздо раньше — еще при Петре I. После победы у мыса Гангут 27 июля (по старому стилю) 1714 года император распорядился ежегодно отмечать эту дату как день морской доблести.

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