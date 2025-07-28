Разработанный УВЗ по заказу Минобороны тяжёлый штурмовой роботизированный комплекс «Штурм» засветился при возвращении с полигона

Источник изображения: topwar.ru

Уралвагонзавод продолжает разработку тяжелого штурмового роботизированного комплекса «Штурм» на базе танка Т-72/Т-90. В Сети появились кадры новой штурмовой машины.

ТШРК «Штурм» засветился в Нижнем Тагиле при возвращении с очередных испытаний. Штурмовой танк был снят при въезде на предприятие после очередных испытаний, правда, в это время в нем находился экипаж. За танком в ворота въехала машина управления, также созданная на базе шасси танка Т-72/Т-90.

ТШРК «Штурм» отличается от обычного танка укороченным стволом 125-мм пушки Д-414, это было одним из основных условий Минобороны, заказавшего комплекс. Согласно заявлению военных, танк должен иметь возможность кругового вращения башней в городской застройке. Автомат заряжания рассчитан на 22 выстрела. Кроме того, на танк установлен бульдозерный отвал и всеракурсная защита от противотанковых средств. Комплекс должен выдерживать до 15 попаданий ручных противотанковых гранатометов. Также на башне устанавливается дополнительное вооружение: реактивные огнеметы и т.д.

Источник изображения: topwar.ru

Впервые о тяжелом штурмовом роботизированном комплексе «Штурм» стало известно в 2018 году, когда Уралвагонзавод уже начал разработку. Как тогда заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов, машину заказало Минобороны. Вообще же эта задумка 80-х годов прошлого века, но тогдашние технические возможности не дали ее воплотить в железе. На сегодняшний день ТШРК «Штурм» разработан в нескольких вариантах, различающихся вооружением. Также создана машина управления. Предполагается, что один командный пункт сможет управлять взводом боевых машин в радиусе 3 км.