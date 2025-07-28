Песков: принципы отношений с Киевом определятся после выполнения задач СВО

По словам пресс-секретаря президента РФ, тема отношений двух стран после специальной военной операции - "слишком теоретический вопрос сейчас"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Принципы будущих отношений РФ и Украины будут выстраиваться после выполнения задач специальной военной операции. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, тема отношений двух стран после СВО - "слишком теоретический вопрос сейчас".

"Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты - и самой Украиной, и западниками", - подчеркнул Песков.

По его словам, "если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, то тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас".

"Но сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать, как будут выстраиваться отношения", - заключил представитель Кремля.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

По словам Мединского, решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей.