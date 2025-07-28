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Военное обозрение

Индийская пресса: Россия намерена поделиться технологиями «Циркона» для создания гиперзвуковой ракеты BrahMos-2K

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Источник изображения: topwar.ru

Индия и Россия намерены возобновить программу по разработке гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos-2K (известной также как BrahMos-II или BrahMos Mark II). Об этом сообщают источники издания IDRW.

Как указывается, отвечать за неё будет BrahMos Aerospace – совместное предприятие индийской DRDO (примерный аналог «Ростеха») и российского «НПО машиностроения». Отмечается, что окончательное решение по этому поводу может быть озвучено в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели в конце этого года.

BrahMos-2K, задуманный как гиперзвуковой преемник сверхзвуковой ракеты BrahMos, как ожидается, будет базироваться на российской крылатой ракете 3M22 «Циркон» с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способной нести ядерный заряд

- говорится в прессе.

Проект BrahMos-2K, первоначально предложенный почти 10 лет назад компанией BrahMos Aerospace, предусматривает создание ракеты, способной развивать скорость от 7 до 8 Махов и имеющей дальность полёта до 1500 км. Однако, по словам автора, программа столкнулась со значительными задержками из-за первоначального нежелания России делиться чувствительной гиперзвуковой технологией и опасений со стороны индийского командования по поводу прогнозируемой высокой стоимости за единицу, которая, по оценкам, вдвое выше нынешней ракеты BrahMos.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что в апреле 2025 года DRDO провела прорывное для Индии наземное испытание камеры сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя длительностью 1000 секунд, продемонстрировав растущий опыт страны в области гиперзвуковых технологий.

В связи с этим местные специалисты надеются, что смогут создать собственный ПВРД для BrahMos-2K, но ракета всё равно будет использовать конструктивные решения и технологии «Циркона», способного развивать скорость до 9 Махов и имеющего дальность действия до 1000 км.

Позиция Индии состоит в создании гибридной системы, сочетающей местные инновации с выборочной передачей технологий [Россией]

- указывается в издании.

По словам автора, в настоящее время Россия готова поделиться соответствующими технологиями, но решение необходимо принимать на высшем уровне. Как он подчёркивает, в отличие от экспортируемого сверхзвукового BrahMos, гиперзвуковой BrahMos-2K будет доступен только для Индии и России.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Циркон-С 3М22
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
НПО машиностроения
Персоны
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