Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, как будет развиваться ВМФ России в ближайшие годы

В Северодвинске в состав ВМФ России была принята восьмая по счету атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А». Субмарины этого проекта несут на борту баллистические ракеты.

В ходе испытаний такие атомоходы обязательно осуществляют пуск ракеты «Булава». Интересно, что официальных сообщений о проведении пуска такой ракеты с борта «Князя Пожарского» не было. Вместе с тем неофициальные источники подтверждают такой пуск. Лодка была принята в состав при участии Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина и стала хорошим подарком в преддверии Дня ВМФ. Также Владимир Путин провел совещания о перспективах подводного кораблестроения, в ходе которых стали известны новые подробности будущего облика подводных сил России.

«Это одно из приоритетных направлений — наращивание группировки стратегических подводных сил. И, естественно, приоритетом прежде всего здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев — одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире», — сообщил президент.

В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А». Две из них находятся на стадии строительства. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами «Булава», а также другим современным оружием.

Известно, что 9-й и 10-й корпуса проекта 955А с именами «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» были заложены в 2021 году, и с учетом того, что период строительства подобной лодки составляет восемь лет, они войдут в состав ВМФ до 2030 года.

Кроме того, стало ясно, что будут заложены еще две подобные АПЛ, срок сдачи которых лежит в диапазоне 2034–2036 годов.

В итоге в середине 2030-х годов Россия будем иметь в составе ВМФ две дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Лодки же предыдущего поколения, проекта 667БРДМ, к этому времени будут выведены из состава флота.

Таким образом, наша подводная компонента стратегических ядерных сил будет качественно опережать аналогичные в ВМС США и Британии, чьи головные ракетоносцы нового поколения типов «Колумбия» и «Дредноут» только в первой половине 2030-х годов начнут поступать в ВМС этих стран.

«Основу ударного потенциала сил общего назначения Военно-морского флота составляют многоцелевые подводные крейсеры проекта «Ясень-М». На предприятии «Севмаш» в стадии строительства находятся четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» с крылатыми ракетами. В ближайших планах — строительство еще двух подводных кораблей данного проекта», — также сообщил Владимир Путин.

Речь идет о спущенной на воду 27 мая этого года лодке проекта 885М «Пермь», которая стала первым штатным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон». С учетом того, что достройка и испытания подобных лодок на плаву ведется в течение года, в состав ВМФ лодка «Пермь» войдет в следующем.

Также на стапелях «Севмаша» ведется строительство еще трех подобных лодок с именами «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Они все войдут в состав ВМФ до 2030 года. Появилось и подтверждение строительства еще двух АПЛ данного проекта. Таким образом, в строю ВМФ России будет 11 подобных лодок.

Президент также сказал: «И последнее, что хотел бы обсудить, — это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов». Здесь, вероятно, речь идет в том числе о носителе комплекса «Посейдон» и других перспективных подводных средствах лодки «Хабаровск».

Кроме того, стало ясно, сколько неатомных подводных лодок пополнит ВМФ России. «Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677. Головная подводная лодка «Кронштадт» уже принята в состав ВМФ в 2024 году. Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок», — сообщил Владимир Путин.

В настоящее время вторая серийная лодка проекта 677 с названием «Великие Луки» достраивается на плаву предприятием «Адмиралтейские верфи» и, возможно, войдет в состав ВМФ до конца этого года.

На стапелях находятся «Вологда» и «Ярославль». Девять новых подлодок — это, возможно, бригада подводных лодок в количестве шести штук для Северного флота и дивизион в три единицы для Балтийского.

11 июня лодка «Якутск» проекта 636 пополнила состав подводных сил Тихоокеанского флота. Таким образом, «Адмиралтейские верфи» поставили Черноморскому и Тихоокеанскому флотам две бригады по шесть лодок в каждой. Строительство лодок данного проекта завершено.

Накануне пришли и другие новости, так, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин пообещал до конца года вывести на испытания атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Он находился в небоевом состоянии с 1997 года. Активный ремонт с кардинальной перестройкой корабля — по сути, из него были вынуты и заменены все внутренности — начался в 2013 году. И вот теперь уже стала видна финишная прямая. Одновременно Костин высказался, что ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» надо прекращать в силу естественной старости корабля. А сам корабль либо продать за границу, либо утилизировать. Но не только эти два корабля застряли в доках.

С 2014 года в ремонте с модернизацией находится фрегат «Адмирал Чабаненко».

Сейчас ВМФ нуждается в новых кораблях класса фрегат или корвет. Основу флота в настоящее время составляют корабли класса фрегат-БПК постройки еще 1980-х годов, они порядком устарели как морально, так и материально. Строительство же на смену им фрегатов проекта 22350 идет крайне медленно.

На плаву достраивается только «Адмирал Исаков», а еще четыре корабля даже не спущены на воду, что отодвигает срок их сдачи на начало 2030-х годов. Строится и ряд хорошо показавших себя в дальних морских плаваниях корветов семейства 20380. Но пока же в ближайшие годы только два — «Строгий» и «Проворный» — пополнят состав ВМФ.

Оптимизм дают испытания дока-понтона «Амурец» на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Он позволит выводить на воду уже и фрегаты, что даст возможность включить в программу по строительству флота новые корабли этого класса. АСЗ достаточно активно строит корветы для ТОФ.

И сейчас корабли активно сходят со стапелей. Так, 30 мая в Калининграде был спущен на воду БДК «Владимир Андреев», и на его месте 8 июля был заложен новый БДК «Сергей Кабанов». Активно строятся и тральщики проекта 12700. Уже вошел в строй первый для Северного флота тральщик «Александр Иванников». Готовится к испытаниям тральщик «Полярный». Ожидаются и новые закладки.

Опыт локальных конфликтов показывает возрастающую опасность от подводных мин и объектов. В Выборге не так давно было спущено на воду океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев», другое подобное судно «Алмаз» скоро выйдет на испытания. Они — носители разнообразных подводных аппаратов и могут участвовать в испытании новых морских роботизированных комплексов. Строятся танкеры и буксиры, также нужные нашему флоту.

Без сильной военно-морской составляющей нашим Вооруженным силам не обойтись. У страны протяженные морские границы, международная обстановка заставляет демонстрировать флаг и самим фактом присутствия защищать свои интересы в разных уголках мира. Наличие мощного флота способно остудить пыл потенциального противника.

Автор — военный эксперт

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