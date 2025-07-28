ВСУ стали реже использовать западное стрелковое вооружение

КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.

По его словам, американские автоматы могут попасться примерно у одного бойца на всю группу, которые пытаются удерживать позиции в Сумской области.

“Главная причина - боепитание. Патронов для “Калашникова” на позициях гораздо больше - и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов - почти всегда что-то да будет под рукой”, - заявил он РИА Новости.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.

Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.