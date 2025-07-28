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РИА Новости

Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Oleg Petrasiuk

ВСУ стали реже использовать западное стрелковое вооружение

КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.

По его словам, американские автоматы могут попасться примерно у одного бойца на всю группу, которые пытаются удерживать позиции в Сумской области.

“Главная причина - боепитание. Патронов для “Калашникова” на позициях гораздо больше - и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов - почти всегда что-то да будет под рукой”, - заявил он РИА Новости.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.

Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

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Страны
США
Украина
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
ЧФ
1 комментарий
№1
28.07.2025 16:56
Кто эту инфу, вообще, стряпал? Какая 40-я бригада ЧФ???
0
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