Уведомления о ремонте и обслуживании американского вооружения, поставленного Украине

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 23 и 24 июля 2025 года направило Конгрессу США четыре уведомления о планируемом предоставлении Украине по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) оборудования, запасных частей и услуг по ремонту и обслуживанию ранее поставленных Украине вооружения и боевой техники американского производства. Соответствующие поставки и предоставление услуг одобрены Государственным департаментом США. Суммарная оценочная стоимость поставок, работ и услуг по всем четырем уведомлениям составляет 652 млн долл.

Американская боевая машина пехоты М2А2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины, уничтоженная 27.03.2025 у селения Срибное (ДНР). Снимок мая 2025 года (с) социальные сети

Согласно уведомлениям, предполагается предоставление Украине оборудования, запасных частей и услуг по ремонту и обслуживанию зенитных ракетных комплексов средней дальности I-HAWK Phase III (оценочная стоимость поставок и работ 172 млн долл), другого вооружения ПВО американского производства (180 млн долл), боевых машин пехоты М2А2 Bradley (150 млн долл) и 155-мм самоходных гаубиц серии М109 (150 млн долл). По всей видимости, финансироваться данные поставки и работы будут в счет фондов военной помощи Украине, выделенных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI) еще при администрации президента США Байдена.

В уведомлениях сообщается, что работы по ремонту украинских БМП М2А2 Bradley и самоходных гаубиц М109 будут осуществляться в Европе, а реализация работ по ЗРК I-HAWK Phase III потребует временной командировки на Украину примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков.