Планы продажи Египту зенитных ракетных комплексов NASAMS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 24 июля 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Египту по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) зенитных ракетных комплексов средней и малой дальности NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) Продажа одобрена Государственным департаментом США. Оценочная стоимость поставки, включая оборудование, зенитные управляемые ракеты, вспомогательное и учебное оборудование и имущество, запасные системы и части, подготовку личного состава и техническую поддержку, составляет 4,67 млрд долл.

Управляемые ракеты производства корпорации RTX (Raytheon), используемые в качестве зенитных в составе зенитного ракетного комплекса NASAMS. Слева направо: AIM-120C AMRAAM, AMRAAM-ER, AIM-9X Sidewinder Block II (с) Kongsberg

Согласно уведомлению, в поставку войдут четыре РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel, что, видимо, соответствует поставке четырех комплексов. Также в поставку войдут 100 зенитных управляемых ракет средней дальности AMRAAM-ER, 100 используемых в качестве зенитных управляемых ракет средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и 600 используемых в качестве зенитных управляемых ракет малой дальности AIM-9Х Sidewinder Block II. Кроме того, предполагается поставка 62 блоков самонаведения ракет AIM-9Х Sidewinder Block II, 150 учебных ракет AIM-9Х Sidewinder Captive Air Training Missiles (CATM), 20 блоков самонаведения для учебных ракет AIM-9Х Sidewinder САТМ, двух блоков самонаведения ракет AIM-120C-8 AMRAAM, и другого имущества.

Генеральным подрядчиком поставки определена корпорация RTX (Raytheon). Она, как известно, производит ЗРК NASAMS совместно с норвежской группой Kongsberg.

По всей видимости, поставка будет осуществляться в счет американской военной помощи Египту. В случае заключения соглашений на поставку, Египет, видимо, станет 16-м или 17-м заказчиком ЗРК серии NASAMS. Следует отметить, что ВВС Египта до сих пор не получали от США по политическим причинам ракет AMRAAM в исполнении класса "воздух-воздух".