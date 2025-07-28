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ТАСС

Рубио: Трамп по-прежнему хочет урегулирования конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Президент США желает видеть конкретные действия, сказал американский госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и хочет видеть конкретные действия на пути к его завершению. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Это не его (Трампа - прим. ТАСС) война, но он хочет ее завершения", - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Fox News.

Как утверждал Рубио, Трамп разочарован тем, что его "хорошее взаимодействие и телефонные разговоры с [лидером России] Владимиром Путиным ни к чему не ведут". "Пришло время предпринимать действия, и президент предельно ясно дал это понять. Он теряет терпение", - добавил госсекретарь.

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также указал, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО, уточнил глава Белого дома. 

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