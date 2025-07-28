Трамп обостряет конфликт вокруг российской нефти (Foreign Policy, США)

FP: Индия не хочет отказываться от российской нефти несмотря на давление Запада

В Вашингтоне и Брюсселе требуют от Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти, угрожая санкциями и повышенными торговыми тарифами, пишет Foreign Policy. Однако Индия остается непреклонной — и Америка с Европой начали осознавать свое бессилие.

Риши Иенгар (Rishi Iyengar)

Все те же партнеры сталкиваются все с теми же проблемами — но давление сильно выросло.

В Индии думали, что ситуация прояснилась. Первоначальное недовольство США и Европы по поводу того, что Дели продолжает покупать российскую нефть несмотря на конфликт между Россией в Украиной, сменилось неохотным, но в целом спокойным признанием геополитической реальности.

Однако это было тогда, а сейчас все по-другому. Тогда президентом США был Джо Байден, который считал укрепление отношений с Индией более важным, чем перекрытие линий жизнеобеспечения для российской экономики. Сейчас президентом является Дональд Трамп, который прошел путь от восхищения до раздражения в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. И он готов использовать торговлю в качестве оружия практически против кого угодно. При этом он, что еще важнее, полностью игнорирует нормы и правила — как современные, так и уже давно устоявшиеся.

Иллюстрацией ко всему этому может служить последняя угроза сенатора и сторонника Трампа Линдси Грэма* наказать Индию, Бразилию и Китай за продолжение закупок российской нефти путем введения дополнительных пошлин. Грэм* высказал эту угрозу в интервью Fox News, заявив, что Трамп введет "стопроцентные пошлины" в отношении этих стран.

"Вот что я сказал бы Китаю, Индии и Бразилии: если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, тем самым позволяя конфликту продолжаться, мы обложим вас пошлинами и разгромим вашу экономику", — сказал он.

Комментарий Грэма* прозвучал через несколько дней после столь же резкого, хотя и менее гиперболичного заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтоне на прошлой неделе. "Если вы живете в Пекине или Дели, или вы президент Бразилии, вам стоит обратить на это внимание, потому что это может сильно ударить по вам", — сказал Рютте после встречи с группой американских законодателей.

Трамп впервые озвучил идею введения стопроцентных вторичных пошлин в начале этого месяца, заявив, что они будут введены в случае, если Путин не уложится в 50-дневный срок, установленный для достижения мирного соглашения на Украине (этот срок истекает в начале сентября).

Но Индия, похоже, остается непреклонной.

"Обеспечение энергетических потребностей индийцев, разумеется, является для нас первоочередной задачей. В этом смысле мы руководствуемся тем, что предлагают рынки, а также сложившейся глобальной ситуацией", — заявил на прошлой неделе на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о высказываниях Рютте. "Мы хотели бы особо предостеречь от применения двойных стандартов в этом вопросе", — добавил он.

Подобную вызывающую позицию Индия заняла по отношению к США и Европе, когда три года назад разразился конфликт на Украине. И эта позиция остается неизменной, в результате чего Байден и европейские лидеры в конечном итоге пошли на уступки — отчасти потому, что они рассматривают Индию как важный противовес растущему влиянию Китая.

"Проблема, с которой столкнется Индия, заключается в том, что глобальные приоритеты новой администрации не ограничиваются Китаем", — сказала Апарна Панде, научный сотрудник аналитического центра Hudson Institute в Вашингтоне. Панде сослалась на одновременные усилия Трампа по прекращению войн на Ближнем Востоке и на Украине. "Президент хочет уйти из всех конфликтных зон, но не может найти рычаг, который убедил бы президента Путина", — сказала она.

Удар по импорту нефти в Индию стал бы значительным рычагом давления — с начала боевых действий Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в эту страну: по данным Reuters, в первом полугодии этого года на ее долю пришлось 35% всего импорта. Между тем министр нефти и природного газа Индии заявил, что "совсем не беспокоится" о перспективе западных санкций. Он заявил на мероприятии в Дели, что Индия диверсифицировала свои поставки нефти и закупает ее примерно в 40 разных странах. "Если что-то произойдет, мы с этим разберемся", — сказал он.

Две другие цели Трампа, Грэма* и Рютте — Бразилия и Китай — также часто становятся объектом гнева президента США, как по отдельности, так и вместе в рамках объединения БРИКС. Все три страны находятся в процессе торговых переговоров с США, пытаясь достичь соглашений, которые позволят избежать жестких пошлин Трампа. Переговоры с Бразилией идут не очень хорошо — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал пошлины "неприемлемым шантажом" и сказал, что Трамп не был избран "императором мира". Напряженность в отношениях с Китаем остается неизменной, несмотря на частичное перемирие в торговой войне с прошлого месяца.

Трамп высказался более позитивно о возможности заключения торгового соглашения с Индией, но его растущее недовольство Россией может повлиять на текущие переговоры.

"Эта администрация может использовать санкции так же, как она использует пошлины — для принуждения страны к подчинению. Это повлияет на Индию, даже если они не хотят ей навредить, — сказала Панде. — Какие рычаги есть у Индии, и какое пространство для маневра у Индии? Очень ограниченные".

И хотя в прошлом в Нью-Дели демонстрировали способность выходить из сложных геополитических ситуаций, на этот раз, по словам Панде, потребуются "пристальное внимание к нюансам и искусная дипломатия". С другой стороны, проблема, связанная с непредсказуемостью Трампа, может обернуться преимуществом.

"В равной степени вероятно, что переговоры по пошлинам и торговле пройдут настолько успешно, что президент будет готов предоставить Индии особые условия, — сказала она. — Индия будет разбираться с тем, что ей предложат".

* Внесен в России в список террористов и экстремистов