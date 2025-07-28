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Военное обозрение

ВМС США показали разрушение противолодочного самолёта P-8A Poseidon

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Источник изображения: topwar.ru

20 ноября 2023 года патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon после обычного тренировочного полёта, возвращаясь на базу, пролетел мимо ВПП на Гавайях и приземлился в находящемся за ней заливе с экипажем из 9 чел. на борту. Командование собиралось его отремонтировать, но ему была уготовлена другая судьба.

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США не желали отказываться от дорогостоящей машины. В ходе сложной спасательной операции стоимостью около $1,5 млн специалисты вытащили P-8A из воды чуть менее чем через две недели после аварии. В то время они всё ещё выражали оптимизм по поводу восстановления самолёта.

Источник изображения: topwar.ru

Контр-адмирал Кевин Леннокс, который руководил расследованием аварии, заявил:

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить работоспособность этого самолёта. Он находится в удивительно хорошем состоянии и полностью исправен, включая топливную систему.

Источник изображения: topwar.ru

Однако усилия, необходимые для восстановления P-8A, оказались бы в конечном итоге неоправданными. По неофициальным данным, воздействие солёной воды привело к серьёзным коррозионным повреждениям конструкции, двигателей, а также электроники, поэтому ремонт на этом фоне больше не представлялся целесообразным.

Источник изображения: topwar.ru

В результате машине с тактическим обозначением YD-561 было всего пять лет, когда она пошла на слом: первый полёт она совершила 30 мая 2020 года. На видео, опубликованном в сети, ВМС США показали, как самолёт разрушается на лом. Это стало первой потерей в парке P-8A Poseidon.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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