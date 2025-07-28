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Военное обозрение

Сбивая закупку китайских истребителей: США одобрили продажу ракет Египту

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Источник изображения: topwar.ru

AIM-120D-3

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Египту большого пакета оружия стоимостью $4,67 млрд – ЗРК средней дальности NASAMS, 4 наземных радаров AN/MPQ-64F1 Sentinel и под тысячу ракет: 100 увеличенной дальности AMRAAM-ER (наземного базирования) и УРВВ (которые также можно применять с ЗРК NASAMS) – 100 AIM-120C-8 AMRAAM, 600 AIM-9X Sidewinder Block II и 150 учебных AIM-9X CATM.

Как поясняют власти США, эта сделка позволит поддержать безопасность союзника, который рассматривается в качестве стабилизирующего фактора на Ближнем Востоке. Однако фактически данные продажи направлены на вытеснение с египетского рынка КНР, которая начала поставлять военную продукцию ввиду многолетнего отказа Вашингтона от полноценных ВТС с Каиром из-за «нарушения прав человека».

США не намерены предоставлять Китаю полную свободу действий в Египте – стране, расположенной у стратегически важного Суэцкого канала

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

NASAMS

Как ранее указывалось, в начале июля египетские военные подтвердили наличие у них китайских ЗРК HQ-9B/FD-2000B, созданных на основе советского комплекса С-300. Более того, были сделаны заявления о возможности расширения ВТС с Пекином, вплоть до закупки истребителей J-10C или J-31.

Как поясняли местные военные, на этот шаг их заставляет идти фактическое оружейное эмбарго США, которые, в частности, не продают ракеты для флота F-16, насчитывающего свыше 200 бортов и являющегося основой ВВС Египта. А без современных УРВВ и прочих боеприпасов боевая ценность этого парка истребителей, вынужденных обходиться устаревшими AIM-7 Sparrow, существенно падает.

Таким образом, решение США о продаже крупной партии ЗРК и ракет фактически направлено на то, чтобы сбить закупку военной продукции у Китая, в первую очередь, - истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
HQ-9
J-31
NASAMS
С-300
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Военные учения
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