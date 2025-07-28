"Калашников" усовершенствует боевые катера на основе опыта СВО

В концерне сообщили, что изменения планируют внести в конструкцию безэкипажных лодок

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на основе опыта СВО усовершенствует скоростные боевые катера. Об этом сообщили в компании.

"Концерн "Калашников" вносит весомый вклад в оснащение ВМФ самыми современными техникой и вооружением. <…> Важно подчеркнуть, что разработчики морской техники концерна, детально анализирующие опыт боевого применения катеров на черноморском театре военных действий СВО, планируют внести ряд усовершенствований в конструкцию безэкипажных катеров", - сказали там.