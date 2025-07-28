Войти
ТАСС

"Калашников" усовершенствует боевые катера на основе опыта СВО

589
0
0
Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

В концерне сообщили, что изменения планируют внести в конструкцию безэкипажных лодок

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на основе опыта СВО усовершенствует скоростные боевые катера. Об этом сообщили в компании.

"Концерн "Калашников" вносит весомый вклад в оснащение ВМФ самыми современными техникой и вооружением. <…> Важно подчеркнуть, что разработчики морской техники концерна, детально анализирующие опыт боевого применения катеров на черноморском театре военных действий СВО, планируют внести ряд усовершенствований в конструкцию безэкипажных катеров", - сказали там. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету