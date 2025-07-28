Вся подноготная разворота Трампа по Украине (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Сикорский убедил Трампа продолжить поставки оружия Украине

Продолжить военную поддержку Украины Трамп решил после звонка Сикорского, пишет The Telegraph. Глава МИД Польши ложно обвинил Россию в ударе по посольству страны в Киеве. Это, по утверждению автора, позволило надавить на президента США и добиться нового разворота его позиции.

Джо Барнс

Белый дом заморозил поставки оружия Киеву. Однако звонок из Польши проложил путь к новой помощи на миллиарды долларов.

Ранним утром 4 июля у Кита Келлога зазвенел телефон. На другом конце провода был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский — с заявлением, которое может стать одним из решающих моментов российской спецоперации на Украине.

Он сообщил, что минувшей ночью польское консульство в центре Киева пострадало от шквала российских ракет и беспилотников (в Минобороны сообщили, что целью массированной атаки были расположенные в Киеве предприятия военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающий завод. — Прим. ИноСМИ). “Путин насмехается над вашим миротворчеством”, — заявил Сикорский Келлогу, генерал-лейтенанту в отставке и главному спецпредставителю Дональда Трампа по Украине. “Пожалуйста, возобновите поставки зенитных ракет на Украину”, — заключил он.

Военная помощь была внезапно заморожена двумя днями ранее, и многие уже поверили, что администрация Трампа в очередной раз предала Украину.

Складывается ощущение, что в ходе телефонного разговора генерала Келлога больше всего задело именно сообщение об ударе по посольству. “Трехзвездный” генерал в отставке прекрасно отдает себе отчет в том, что как раз такие инциденты и приводят к эскалации и непредвиденным последствиям. Это положило начало целой веренице событий, в итоге приведшей к развороту позиции Трампа в украинском вопросе.

Немедленно после разговора с Сикорским генерал Келлог набрал номер президента. Трамп ответил почти сразу. Поздравив друг друга с Днем независимости и “большим и красивым законопроектом”, они перешли к Украине.

Прошлой ночью по Киеву был выпущено 11 ракет и 539 беспилотников — на тот момент это был крупнейший обстрел украинской столицы с самого начала боевых действий. Что еще важнее, удары обрушились всего через несколько часов после телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященной прекращению боевых действий.

Уже было известно, что президент США разочарован упрямством, с которым его российский визави продолжал обстреливать украинские города, решительно отвергая американское предложение о прекращении огня.

Генерал Келлог проинформировал своего начальника о последней атаке и о том, что под удары попало посольство Польши, союзницы по НАТО. Затем посланник воспользовался моментом и высказался за возобновление поставок зенитных ракет Patriot на Украину. Они обсудили потенциальные риски и выгоды дальнейшей передачи Киеву американских зенитных батарей и ракет-перехватчиков.

Трамп отреагировал стремительно: тут же потребовал от Пентагона разблокировать часть систем Pac-3, попавших под временную заморозку американской помощи на время ревизии американских арсеналов. Он также приказал генералу Келлогу связаться с министром обороны Питом Хегсетом, чтобы тот возобновил поставки в Киев.

Позже выяснилось, что Трамп пришел в недоумение, узнав, что Хегсет самовольно приостановил помощь Украине, не уведомив о своем решении ни Белый дом, ни конгресс. Генерал Келлог и Марко Рубио, госсекретарь и советник по национальной безопасности, о его решении узнали и вовсе лишь из прессы.

Но на этот раз всё обстояло совсем иначе, и генерал Келлог об этом позаботился. Он позвонил Хегсету и сообщил о решении президента возобновить поставки ракет Patriot на Украину. Он сказал Хегсету, что пусть позвонит Трампу и убедится сам, если он ему не верит. Также 4 июля президент США пообещал Владимиру Зеленскому, что наконец-то поможет Киеву с противовоздушной обороной.

В частном порядке самые ярые “заукраинские ястребы” в Вашингтоне восприняли это решение как первый знак, что Трамп осознал важность американской мощи для укрепления позиций Киева на пути к мирному соглашению. Однако первую партию ракет Patriot Пентагону удалось отправить лишь через четыре дня.

В Польше находится порядка 40 перехватчиков Pac-3, выделенных для Украины еще при администрации бывшего президента Джо Байдена. Дюжина из них была в итоге доставлена адресату после разговора Трампа с генералом Келлогом.

За это “переобувание” ухватились европейские столицы, посчитав, что убедят президента США оказать Киеву более активную поддержку. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил закупить системы Patriot и направить их в разоренную страну. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пошел еще дальше, предложив Трампу компенсацию от европейских союзников и Канады на миллиарды долларов за поставленное на Украину американское оружие.

Президент США с радостью согласился, поддавшись еще и закулисной “обработке” советников вроде того же генерала Келлога, утверждавших, что европейские деньги за поставки американского оружия станут воплощением его принципа “Вернем Америке былое величие”.

Новые поставки не только убедят Путина сесть за стол переговоров, но и продемонстрирует эффективность американского оружия на фоне попыток Европы перевооружиться за счет внутреннего производства.

Всего через девять дней, 13 июля, Трамп и Рютте объявили о новом пакете помощи в размере 10 миллиардов долларов, а также о перспективах сокрушительных торговых пошлин для России и любых стран, покупающих у нее ископаемое топливо.

К концу той недели первая система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики уже прибыли на Украину благодаря соглашению с Германией. Пентагон и Белый дом убедили европейские страны пойти на риск, отправив в Киев имеющиеся запасы, и пообещали, что Америка восполнит дефицит. Однако для некоторых стран это непростая задача, учитывая, что их собственные системы Patriot будут заменены лишь в начале следующего года.

Ранее на этой неделе Берлин объявил о соглашении с Вашингтоном о безвозмездной поставке на Украину еще пяти батарей. Средства на две системы выделит Германия, а третью пообещала оплатить Норвегия. Предполагается, что помощь поступит за счет рамках поставок, ранее обещанных Швейцарии.

На прошлой неделе Берн сообщил, что Вашингтон уведомил о перенаправлении батарей, изначально предназначенных для нейтральной страны, в Киев. Трампу сообщили, что перенаправление швейцарского заказа высвободит системы, необходимые для поддержки Украины.

В 2022 году Швейцария заказала пять систем Patriot, при этом ожидается, что поставки начнутся в 2026 году и завершатся через два года.