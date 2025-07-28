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Военное обозрение

Китай показал испытания «универсального роя» БПЛА с участием дронов-бомбардировщиков Black Bee

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Источник изображения: topwar.ru

В условиях резкого возрастания роли беспилотных платформ на поле боя Китай форсирует разработку различных роботизированных платформ и пытается объединять их в «стаи».

Корпорация NORINCO показала кадры десятков БПЛА Black Bee, действующих как часть целого в скоординированном строю во время испытаний. Каждый дрон способен нести до 6 небольших бомб, используемых для нанесения точечных ударов по легкобронированной технике, позициям противника и командным пунктам.

Источник изображения: topwar.ru

Наряду с ними разработчик продемонстрировал целый рой, состоящий из разнообразных дронов нового поколения, - Flying Frog, Flying Falcon и Flying Whale, предназначенных для ведения разведки и выполнения ударных задач.

Источник изображения: topwar.ru

По данным телерадиокомпании CCTV, эти беспилотники действуют совместно как «универсальные воздушные единицы», способные быстро защитить и контролировать стратегически важные районы, а также поддерживать спецподразделения в штурмовых операциях. Концепция «умных боевых единиц» NORINCO объединяет разведку и нападение на нескольких уровнях, повышая эффективность проведения миссий.

Модульность беспилотников позволяет им быстро адаптироваться к различным типам задач, что делает их оптимальными для подавления вражеской обороны и поддержки наступающих войск.

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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