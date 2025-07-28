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Военное обозрение

«Необходимо усиление брони»: Индонезия модернизирует БМП-3Ф

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Источник изображения: topwar.ru

Россия поставила Индонезии 47 БМП-3Ф: 17 единиц в 2010 году и 37 в 2013 году (и. возможно, несколько экземпляров в последующие годы). С тех пор требования Корпуса морской пехоты к этой плавающей технике существенно возросли, в связи с чем проводится её модернизация.

Как указывается в местном издании Indomiliter, в 2022 году машины уже прошли частичное улучшение, получив на оснащение ИК-прицел СОЖ-ТМ [производства Белоруссии]. Однако теперь командование намерено существенно нарастить защиту БМП-3Ф.

В КМП сообщили, что соответствующий проект, разработанный компанией PT TMI (Indonesian Military Technology), предусматривает установку дополнительного комплекта защиты из комбинации решётчатых экранов и броневых плит на лобовых и боковых проекциях корпуса и башни машины.

Это необходимое улучшение призвано усовершенствовать БМП-3Ф, усилив её защиту от бронебойных боеприпасов

- заявили в командовании.

Источник изображения: topwar.ru

Модель БМП-3Ф с усиленной защитой

Оно выразило благодарность PT TMI за усилия по совершенствованию БМП-3Ф с учётом последних технологических достижений и динамики развития боевых действий, что позволило повысить боеспособность машины и упростить её эксплуатацию.

Со своей стороны отметим, что неясно, как повлияет эта модернизация на амфибийные возможности техники: конкретные цифры по массе не называются. При этом её плавучесть является необходимым атрибутом, учитывая, что БМП-3Ф состоят на вооружении КМП. Возможно, что местным разработчикам удалось совместить дополнительную защиту и устойчивость машины на воде.

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Белоруссия
Индонезия
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Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
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