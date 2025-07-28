«Причинит боль противникам»: Австралия показала испытания новейшей ракеты PrSM для РСЗО HIMARS

Источник изображения: topwar.ru

Австралийская армия в рамках учений Talisman Sabre 2025 провела испытания новейшей американской ракеты PrSM, запустив её из РСЗО HIMARS. Соответствующие кадры показаны в сети.

Как утверждается, новая высокоточная ударная ракета находилась в полёте 4 минуты и 3 секунды, достигнув скорости примерно 4050 км/ч, что более чем в 3 раза превышает скорость звука. Она поразила условную цель на горе Банди, пролетев свыше 300 км. При этом её дальность действия составляет 500 км, но в будущем, в результате усовершенствования, дистанцию огня планируется увеличить до более чем 1000 км.

Источник изображения: topwar.ru

PrSM может поражать цели на расстоянии до 500 км с высокой точностью – это значительный скачок по сравнению с предыдущей дальностью поражения австралийской армии, составляющей всего 30 км

- говорится в издании ABC News.

Разработанная для армии США, ракета PrSM была передана Канберре в прошлом месяце в рамках сделки стоимостью $310 млн.

Источник изображения: topwar.ru

Австралийская армия вступает в ракетную эру. Речь идёт о расширении сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, о сдерживании войны силой, о том, чтобы дать сигнал любому потенциальному противнику, что мы можем причинить боль

- заявил министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

Источник изображения: topwar.ru

Алекс Миллер, главный технический директор армии США, отметил, что высокая скорость PrSM вдвое сократила время реакции неприятеля:

Если учесть, что у [цели] есть всего 6-7 минут вместо 15-20, то у неё остаётся гораздо меньше времени, чтобы собраться и свернуться, если она узнает, что по ней стреляют.

По его словам, взрыв ракеты не «сравняет город с землёй», но её делает смертоносной точность, обеспечиваемая передовой системой навигации.

Со своей стороны отметим, что текущие ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS имеют дальность полёта от 70 до 90 км, а ATACMS - до 300 км.