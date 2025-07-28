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ТАСС

Орбан: Европа играет с огнем, продолжая поддерживать военный конфликт на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © AP Photo/ Denes Erdos

Премьер Венгрии считает бесполезными попытки стран ЕС помочь Киеву одержать победу над Московй военным путем

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза играют с огнем, продолжая поддерживать вооруженный конфликт на Украине, поскольку он уже, по сути, затронул весь Европейский континент. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

"Российско-украинская война - это европейская война. На самом деле Европа играет с огнем", - заявил глава правительства, речь которого транслировал телеканал М1.

Он считает бесполезными попытки стран ЕС помочь Украине одержать победу над Россией военным путем. "Все видят, что преимущество в российско-украинской войне не на стороне Украины", - сказал Орбан, напомнив, что говорил об этом Владимиру Зеленскому на встрече в Киеве еще в июле 2024 года.

"Я сказал ему год назад, что было бы лучше остановиться, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем больше потерь понесут украинцы, поскольку время не на их стороне и их возможности ограничены. На это он ответил, что я неправ, потому что время на их стороне", - отметил Орбан.

По его мнению, время подтвердило ошибочность суждений Зеленского. Ранее венгерский премьер неоднократно заявлял, что Россия наращивает свое преимущество на поле боя и Украина не сможет одержать над ней победу в военном конфликте, поскольку ядерную державу победить нельзя. 

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