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ТАСС

Захарова: нет предпосылок, что Запад хочет снизить напряженность вокруг Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что все свидетельствует об обратном

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Предпосылки говорить о том, что Запад и НАТО хотели бы реально снизить напряженность вокруг Украины, отсутствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,отвечая на вопрос ТАСС.

"[Нельзя] не видеть того, что повышение, так сказать, взноса до 5% ВВП от каждого государства - члена НАТО является данью. Вот их обложили данью. Поэтому им тут не до мира, очевидно. Нет ни одной предпосылки говорить о том, что коллективный Запад, НАТО всерьез понимает ценность мира или стремится установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность. Все свидетельствует об обратном. Вопреки тому, о чем говорит Россия и вопреки тем действиям, которые Россия же предпринимает, и тем шагам, которые она совершает. Где-то просто проявляя добрую волю, где-то демонстрируя свое истинное стремление к настоящему миру. Не квазимиру, не к псевдомиру, а к настоящему миру", - сказала она журналистам она на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления.  

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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