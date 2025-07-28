«Точно уничтожат бронетехнику суббоеприпасами»: Швеция продолжает скупать артснаряды

Источник изображения: topwar.ru
САУ Archer
В июле Швеция, продолжая пополнять истощившиеся из-за поддержки ВСУ арсеналы, закупила у немецкой компании Rheinmetall и норвежской Nammo внушительную партию снарядов и зарядов к ним на общую сумму €440 млн с началом поставок уже в текущем году. Речь идёт о приобретении, соответственно, снарядов семейства Assegai производства ЮАР (ориентировочно на сумму €352 млн) и HE-ER с донным газогенератором (на €88 млн). При этом размер закупленных партий не сообщается.
- заявили в военном ведомстве.
Шведская армия в настоящее время эксплуатируют 26 гаубиц Archer на шасси сочленённого самосвала Volvo A30E 6х6. В будущем планируется поставка ещё 48 машин, но они будут использовать в качестве базы немецкий грузовик RMMV HX 8x8.
Источник изображения: topwar.ru
Анимация суббоеприпаса в составе снаряда BONUS
Ранее Стокгольм закупил у BAE Systems Bofors за $62 млн неназываемое количество высокоточных артснарядов с донным газогенератором BONUS для своих САУ. Поставки будут осуществляться в течение нескольких лет и призваны усилить противотанковый потенциал гаубиц Archer:
- отметил производитель.
Источник изображения: topwar.ru
Конструкция BONUS
У BONUS после прохождения заданного расстояния срабатывает взрыватель, высвобождая два поражающих элемента в форме небольших цилиндров, которые опускаются к земле. Скорость снижения ограничена выдвижным оперением, которое приводит суббоеприпасы во вращение. Каждый из них оснащён ИК-датчиком и лидаром. Они обнаруживают и идентифицируют цель, после чего срабатывает боевая часть.
При стрельбе из гаубицы с длиной ствола L/39 (примерно 6 м), например, M109A7, дальность стрельбы составляет 27 км. Эта дистанция увеличивается до 35 км при ведении огня из орудия с длиной ствола L/52 (около 8 м), например, CAESAR, PzH 2000, Krab, K9.