«Точно уничтожат бронетехнику суббоеприпасами»: Швеция продолжает скупать артснаряды

Источник изображения: topwar.ru

САУ Archer

В июле Швеция, продолжая пополнять истощившиеся из-за поддержки ВСУ арсеналы, закупила у немецкой компании Rheinmetall и норвежской Nammo внушительную партию снарядов и зарядов к ним на общую сумму €440 млн с началом поставок уже в текущем году. Речь идёт о приобретении, соответственно, снарядов семейства Assegai производства ЮАР (ориентировочно на сумму €352 млн) и HE-ER с донным газогенератором (на €88 млн). При этом размер закупленных партий не сообщается.

Это крупнейший заказ на артиллерийские боеприпасы с 1980-х годов, который станет подспорьем для САУ Archer и повысит общую устойчивость обороны

- заявили в военном ведомстве.

Шведская армия в настоящее время эксплуатируют 26 гаубиц Archer на шасси сочленённого самосвала Volvo A30E 6х6. В будущем планируется поставка ещё 48 машин, но они будут использовать в качестве базы немецкий грузовик RMMV HX 8x8.

Источник изображения: topwar.ru

Анимация суббоеприпаса в составе снаряда BONUS

Ранее Стокгольм закупил у BAE Systems Bofors за $62 млн неназываемое количество высокоточных артснарядов с донным газогенератором BONUS для своих САУ. Поставки будут осуществляться в течение нескольких лет и призваны усилить противотанковый потенциал гаубиц Archer:

BONUS расширяет возможности 155-мм орудий по стрельбе на большие расстояния, позволяя точно уничтожать вражескую бронетехнику, в том числе БТР, САУ, БМП и ОБТ

- отметил производитель.

Источник изображения: topwar.ru

Конструкция BONUS

У BONUS после прохождения заданного расстояния срабатывает взрыватель, высвобождая два поражающих элемента в форме небольших цилиндров, которые опускаются к земле. Скорость снижения ограничена выдвижным оперением, которое приводит суббоеприпасы во вращение. Каждый из них оснащён ИК-датчиком и лидаром. Они обнаруживают и идентифицируют цель, после чего срабатывает боевая часть.

При стрельбе из гаубицы с длиной ствола L/39 (примерно 6 м), например, M109A7, дальность стрельбы составляет 27 км. Эта дистанция увеличивается до 35 км при ведении огня из орудия с длиной ствола L/52 (около 8 м), например, CAESAR, PzH 2000, Krab, K9.