Разработчик показал новую анимацию перспективного истребителя GCAP

Источник изображения: topwar.ru

По случаю авиавыставки в Фарнборо концерн BAE Systems показал новые анимационные изображения истребителя 6-го поколения TEMPEST, разрабатываемого для Британии в рамках более обширной программы GCAP.

Как утверждают в компании, британский демонстратор в настоящее время находится на поздней стадии создания и, как ожидается, совершит первый полёт к концу 2027 или началу 2028 года. По данным BAE, 2/3 веса конструкции самолета уже находятся в стадии разработки.

Строительство демонстратора включает в себя изготовление ряда крупногабаритных композитных компонентов – крупнейших из когда-либо выпускавшихся для боевых самолётов в Британии. Одним из них является обшивка центрального ствола фюзеляжа.

Демонстратор будет оснащён 2 двигателями Eurojet EJ200 – аналогично Eurofighter Typhoon, но будет иметь большие размеры, хотя BAE ещё не раскрыла официальные данные о его габаритах. Аэродинамика основана на укороченном дельтовидном крыле, в то время как особо широкая носовая часть позволяет понять размеры и потенциал основного радара машины.

В настоящее время в программе GCAP, направленной на разработку замены истребителям Typhoon и Mitsubishi F-2, участвуют Британия, Италия и Япония.