«Выстрелил и ушёл»: ОАЭ представили бронеавтомобиль MATV004 с ракетами Alheda

Ракетный комплекс Alheda Ракетный комплекс Alheda

Оборонная компания Calidus из ОАЭ представила один из своих последних вариантов бронеавтомобиля MATV 4х4 («многоцелевое транспортное средство повышенной проходимости»), оснащённый двумя четырёхствольными ПУ для ракетного комплекса Alheda. Данная модификация, получившая обозначение MATV004, работает по принципу «выстрелил и ушёл», который подразумевает быстрый отстрел УР и смену позиции.

MATV001 4х4, впервые представленный в марте 2025 года, является базовой версией семейства. Он имеет полную массу 14 т, оснащён двигателем на 360 л. с. и шестиступенчатой АКП, развивает скорость до 120 км/ч на дорогах и имеет запас хода 700 км. В кабине могут разместиться 5 человек: 2 спереди и 3 сзади. Доступ в кабину осуществляется через две двери с каждой стороны. В задней части находится платформа для перевозки грузов или оборудования.

MATV001 MATV001

Вариант MATV004, предназначенный для установки ПТРК Alheda, рассчитан на 3 чел., что позволяет разместить ракетную установку. Он сохранил ту же подвеску, трансмиссию и внедорожные характеристики.

Уровень защиты всех вариантов MATV не разглашается и описывается только как «высокий в соответствии с требованиями стандарта STANAG 4569», что подразумевает класс MRAP. Грузоподъёмность машины составляет 3900 кг, что позволяет устанавливать модульные броневые комплекты, крепления для оружия или специализированные системы.

MATV004 MATV004

Другие варианты MATV включают в себя транспортно-десантную конфигурацию, рассчитанную на 10 чел., и разведывательную версию для 2 чел. Всё семейство MATV было разработано специалистами из ОАЭ с упором на модульную конструкцию и локализацию производства.

Ракета Alheda была впервые представлена в 2023 году. Она производится подразделением Missile Defence компании Calidus и представляет собой УР диаметром 140 мм, длиной 1,8 м и массой 37 кг, предназначенную для поражения наземных и воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет около 10 км.

Навигация на среднем участке траектории осуществляется посредством ИНС, а наведение на конечном этапе полёта – с помощью полуактивной лазерной ГСН или ИК-ГСН в зависимости от конфигурации. Типы боеголовок являются модульными и могут быть как осколочно-фугасными, так и противотанковыми.

В марте на выставке IDEX 2025 среди прочих сделок были заключены два контракта – на поставку машин MATV (на €456 млн) и ракетного комплекса Alheda (на $1 млрд).