Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша

Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из марша "Морская гвардия"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота словами знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ РФ.

"Приведу строки знаменитого флотского марша: "Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия – для недругов гроза". Военно-морской флот России способен обеспечить безопасность государства на всех морских и океанских направлениях при любых вариантах развития обстановки", - сказал Патрушев. Марш "Морская гвардия" был написан в 1942 году поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Юрием Милютиным в честь советских моряков, проявивших в Великую Отечественную войну беспримерный героизм в боях с гитлеровцами на море и на суше.

Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.

Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях.

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля.