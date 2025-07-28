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РИА Новости

Россия ответит на агрессию против Калининградской области, заявил Патрушев

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

"Планы западников относительно Калининграда нам известны уже давно. Могу прокомментировать их единственно возможным образом. Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания. У России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области", - подчеркнул Патрушев.

Сейчас западные стратеги вновь озвучивают агрессивные планы, которые встретили бы полное одобрение их предшественников – "и тевтонских рыцарей, и прусских юнкеров, и их нацистских потомков", в итоге "совершенно справедливо оказавшихся на свалке истории", добавил помощник главы России.

"Не сомневаюсь, что современных западных поджигателей войны ждет та же незавидная участь", - отметил Патрушев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Донахью о способности НАТО подавить оборону России в Калининградской области, заявил, что все такие заявления учитываются. Песков подчеркнул, что враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

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Россия
США
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Патрушев Николай
Проекты
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Ядерный щит
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