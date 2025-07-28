Войти
ТАСС

Космонавт Зубрицкий: модуль "Звезда" - мозг и сердце российского сегмента МКС

704
0
0
Служебный модуль "Звезда"
Служебный модуль "Звезда".
Источник изображения: © NASA/ Public domain via Wikimedia Commons

В нем располагаются различные блоки управления, а также система жизнеобеспечения экипажа

МКС, 26 июля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий назвал служебный модуль "Звезда", в котором расположена аппаратура управления и система жизнеобеспечения экипажа, мозгом и сердцем российского сегмента станции.

"Модуль "Звезда" является мозгом и сердцем российского сегмента МКС, в нем располагаются различные блоки управления, а также система жизнеобеспечения экипажа", - сказал он.

Как отметил Зубрицкий, большую часть времени российские космонавты проводят именно в этом модуле: там есть две каюты экипажа, стол для приема пищи со средствами фиксации продуктов питания, стойка для хранения контейнеров с рационами питания, бегущая дорожка, велотренажер и космический туалет.

Космонавт напомнил, что в служебном модуле 13 иллюминаторов - это больше, чем во всех остальных модулях станции вместе взятых. "Для нас модуль "Звезда" является поистине космическим домом", - добавил он.

Служебный модуль "Звезда" российского сегмента МКС 26 июля отмечает 25-летие стыковки с Международной космической станцией. Этот модуль первоначально разрабатывался для замены отработавшей свой срок космической станции "Мир", но в 1993 году было принято решение использовать его как один из основных элементов российского вклада в программу МКС. Служебный модуль состоит из четырех отсеков: трех герметичных - переходного, рабочего отсека (рабочий отсек малого диаметра и рабочий отсек большого диаметра с двумя каютами для космонавтов) и переходной камеры, а также негерметичного агрегатного отсека. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету