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ТАСС

Корабль Каспийской флотилии выполнил на учениях испытательную ракетную стрельбу

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Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017
Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

После обнаружения крылатой ракеты радиолокационными системами корабля по ракете-мишени были произведены пуски из корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Тайфун" в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" выполнил испытательную ракетную стрельбу с применением зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М". Об этом сообщили в пресс-службе флотилии.

"В ходе учения ВМФ России "Июльский шторм" в рамках государственных испытаний малого ракетного корабля "Тайфун" выполнена испытательная ракетная стрельба с применением новейшего зенитного ракетного артиллерийского комплекса "Панцирь-М" по ракете-мишени "Уран", имитирующей удар по кораблю на предельно малой высоте. Ракета-мишень была запушена расчетом берегового ракетного комплекса "Бал" из позиционного района на берегу Каспийского моря", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что после обнаружения крылатой ракеты радиолокационными системами корабля по ракете-мишени были произведены пуски из корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М". В результате применения ЗРАК "Панцирь-М" цель была поражена, результаты стрельбы подтвердили надежность и эффективность комплекса.

В пресс-службе рассказали, что зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М" сочетает в себе зенитные управляемые ракеты и автоматические артиллерийские установки. Комплекс обеспечивает круговую защиту корабля на дальностях до 20 километров, способен одновременно сопровождать до 4 целей, отличается высокой степенью автоматизации, быстрой реакцией на угрозы, возможностью работать в условиях интенсивных помех и обеспечивает надежное прикрытие корабля от средств воздушного нападения, включая маловысотные цели, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводятся оперативные учения ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих. 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БФ
Военные учения
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