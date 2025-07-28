В России начнут серийно производить ручной сеткомет "Паук" против дронов

Военнослужащие положительно отзываются о применении первой версии оружия, сообщили в компании-разработчике "КПБ Полет"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Серийное производство новейшей версии ручного сеткомета "Паук" против дронов с дальностью поражения до 30 м начнется в России. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "КПБ Полет".

"Новая версия сеткомета „Паук“ 2.0 получила усиленную конструкцию из металла в центральной части. Также мы модернизировали снаряды для нового изделия и получили прирост дальности работы — сейчас зона поражения составляет до 30 м. Доработки были сделаны по запросам от бойцов: у ВСУ на некоторых направлениях появились новые снаряды, которые полностью поражают живую силу на дистанции 20 м. Сейчас пробная партия сеткометов проходит апробацию. В том числе в ближайшее время „Паук“ 2.0 будет испытан в зоне спецоперации. В дальнейшем начнется серийное производство изделия", — рассказали в организации.

В компании-разработчике отметили интерес к российским сеткометам за рубежом. "Поступали запросы из Казахстана, Вьетнама, Китая. Партия сеткометов нашего производства уехала в Африку. Поэтому спрос есть, но в первую очередь стараемся удовлетворять запросы из зоны СВО", — подчеркнули в "КПБ Полет".

В организации также сообщили, что получают положительные отзывы от военнослужащих о применении первой версии сеткомета. "Нам известно о нескольких боевых применениях, люди остались живы. Также рассказывали, что один из военнослужащих поймал при помощи сеткомета три дрона и остался жив и даже без ранений", — уточнили в организации.