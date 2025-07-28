Войти
ТАСС

В России начнут серийно производить ручной сеткомет "Паук" против дронов

726
0
+1
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Военнослужащие положительно отзываются о применении первой версии оружия, сообщили в компании-разработчике "КПБ Полет"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Серийное производство новейшей версии ручного сеткомета "Паук" против дронов с дальностью поражения до 30 м начнется в России. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "КПБ Полет".

"Новая версия сеткомета „Паук“ 2.0 получила усиленную конструкцию из металла в центральной части. Также мы модернизировали снаряды для нового изделия и получили прирост дальности работы — сейчас зона поражения составляет до 30 м. Доработки были сделаны по запросам от бойцов: у ВСУ на некоторых направлениях появились новые снаряды, которые полностью поражают живую силу на дистанции 20 м. Сейчас пробная партия сеткометов проходит апробацию. В том числе в ближайшее время „Паук“ 2.0 будет испытан в зоне спецоперации. В дальнейшем начнется серийное производство изделия", — рассказали в организации.

В компании-разработчике отметили интерес к российским сеткометам за рубежом. "Поступали запросы из Казахстана, Вьетнама, Китая. Партия сеткометов нашего производства уехала в Африку. Поэтому спрос есть, но в первую очередь стараемся удовлетворять запросы из зоны СВО", — подчеркнули в "КПБ Полет".

В организации также сообщили, что получают положительные отзывы от военнослужащих о применении первой версии сеткомета. "Нам известно о нескольких боевых применениях, люди остались живы. Также рассказывали, что один из военнослужащих поймал при помощи сеткомета три дрона и остался жив и даже без ранений", — уточнили в организации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Казахстан
Китай
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету