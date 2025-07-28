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ТАСС

Историк космонавтики допустил, что индийский корабль "Гаганьян" слетает к МКС

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«Гаганьян» на орбите в представлении художника
«Гаганьян» на орбите в представлении художника.
Источник изображения: Jitendra Singh

Партнеры по проекту станции договорились продолжать сотрудничество до 2030 года, сказал Александр Железняков

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Индийский пилотируемый космический корабль "Гаганьян" может выполнить миссию к Международной космической станции (МКС), пока та находится на околоземной орбите. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков.

По его словам, сейчас партнеры по проекту станции договорились продолжать сотрудничество до 2030 года, и эта договоренность логически обоснована. "А когда количество отказов на станции превысит возможности по их устранению - конечно, надо уже задумываться о сведении ее с орбиты. Но спешить с этим я бы не стал. Пока летает, давайте на нее летать", - сказал эксперт.

Железняков подчеркнул, что станция пока что является единственной возможностью поддерживать пилотируемую космонавтику как для США, так и для России. "Может быть, присоединится Индия со своим новым кораблем", - допустил он.

В августе 2018 года индийский премьер Нарендра Моди впервые официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Четверо его членов уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль".

Планируется, что Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит свою пилотируемую миссию и выведет двух астронавтов на низкую околоземную орбиту в 2027 году. 

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