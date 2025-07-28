Поставят к стенке: авианосец «Адмирал Кузнецов» будет законсервирован

В дальнейшем корабль ожидает либо продажа, либо утилизация

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» будет законсервирован, удалось узнать «Известиям». В дальнейшем корабль будет либо продан, либо утилизирован. В ходе консервации с авианосца снимут всё важное оборудование и механизмы — их можно будет установить на другие корабли. Затем на «Кузнецове» будут заварены все водозаборные устройства, а корпус подготовлен к длительному хранению, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Судьбоносное решение

В ближайшее время тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет законсервирован — такое решение принято в Главкомате ВМФ России, рассказали «Известиям» информированные источники. По их словам, в дальнейшем корабль будет либо продан, либо утилизирован.

«Известия» писали, что все работы по ремонту и модернизации авианосца были приостановлены некоторое время назад.

Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». 1991 год Источник изображения: Фото: ТАСС/А. Кремко

А накануне была озвучена приблизительная перспектива флагмана российского флота.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сообщил «Коммерсанту» перед церемонией спуска на воду атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Костин.

Особенности консервации

Консервация такого огромного корабля подразумевает, что все механизмы, которые можно в дальнейшем использовать, снимаются и передаются как запасные части для постановки на другие корабли, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Это касается в первую очередь современной радиоэлектроники, а также других систем и устройств, — пояснил адмирал. — В ходе консервации корабль полностью герметизируется, то есть все водозаборные устройства задраиваются и завариваются. Потом должно быть принято решение о передаче его на утилизацию или о продаже в другие страны.

Палубный истребитель-перехватчик Су-27К во время взлета с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». 1996 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

На законсервированном корабле останется минимальное количество моряков, продолжил Сергей Авакянц.

— Им предстоит контролировать состояние авианосца. Если полный экипаж в свое время составлял 2200 человек, то для того, чтобы следить за таким объектом в законсервированном виде, вряд ли понадобится больше 150–200 человек. Они должны в первую очередь контролировать поступление воды, следить, чтобы не случилось возгорание, — уточнил адмирал.

В случае утилизации корабль, скорее всего, будет разобран, причем это сделают в России, предположил Сергей Авакянц.

— Сейчас рынок металла насыщен, поэтому вряд ли кто-то из других стран возьмет авианосец на утилизацию, — отметил он. — Раньше этим очень активно занималась Индия, брались за такие работы Китай и Южная Корея. Но сейчас разборка такого объекта для них будет неактуальна.

Решать флоту

Итоговое решение, что делать с флагманом ВМФ РФ, будет принимать флот — именно он является владельцем корабля, объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Продажа корабля будет достаточно сложным процессом. Не так много стран могут купить его, — объяснил он «Известиям». — В свое время Россия смогла модернизировать авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» и продать его в Индию. До этого уникальный, но недостроенный Советским Союзом тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» Украина продала Китаю, который смог его доделать.

Рынок авианосцев крайне узок, отметил эксперт.

— Продажа корабля Алжиру или Египту крайне сомнительна, — отметил он. — Что с ним будут делать ВМС первой страны, совершенно непонятно. А в Египте уже есть два бывших наших, не полученных из-за санкций, универсальных десантных корабля «Владивосток» и «Севастополь», которые построили во Франции.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в гавани Североморска. 2007 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Ещенко

Кроме того, для продажи в «Кузнецов» еще надо вложиться.

— Резкая утилизация «Адмирала Кузнецова» будет не очень понятным жестом. Россия долго его ремонтировала, он был гордостью флота, а тут раз — и на металлолом. Поэтому консервация может стать более оптимальным вариантом. Но всё должно решить командование ВМФ РФ, исходя из задач, которые ставятся перед ним, — уверен Дмитрий Болтенков.

Хватит на модернизацию ВМФ

К решению законсервировать крейсер «Адмирал Кузнецов» отношусь сугубо положительно, рассказал «Известиям» экс-заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев.

— Считаю, что те финансовые средства, которые уже потрачены, а также те, которые предстояло бы вложить в «Кузнецова», в дальнейшем можно использовать более эффективно, — пояснил контр-адмирал. — Существует целый ряд факторов, которые решают судьбу корабля. Например, таких как отсутствие должного количества квалифицированного персонала на судоремонтных заводах, которые сейчас обслуживают «Кузнецова» в месте его нахождения. У оборудования, в котором нуждается авианесущий крейсер, большие сроки ремонта или изготовления — от 24 месяцев и больше. Соответственно, это опять будет долгий ремонт.

По оценкам адмирала, ремонт будет стоить 100–120 млрд рублей в нынешних ценах.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов Источник изображения: iz.ru

— За эти деньги можно провести частичную, но достаточно глубокую роботизацию Военно-морского флота и достичь тех параметров, о которых говорят министр обороны и Верховный главнокомандующий, — отметил он. — Корветы и фрегаты нужно роботизировать, добавив к их оборудованию современные робототехнические комплексы. По итогам таких мероприятий мы получим совсем другой флот.

Консервация выглядит гораздо лучше, чем списание и распил корабля на металлолом, считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Ситуация с авианосцем проста, — уверен он. — Если нет возможности закончить ремонт и передать флоту как готовую к службе единицу — абсолютно разумно законсервировать крейсер и дождаться либо лучших времен, либо удачного варианта для продажи.

Эксперты отмечают, что форсировать строительство авианосцев после списания «Кузнецова» не стоит и для этого есть объективные причины.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» во время военно-морского парада в День ВМФ России. Мурманская область, 2014 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Кроме дальневосточного «Дальзавода», вряд ли кто-то в состоянии делать сейчас крупные корабли первого ранга, — рассказал Игорь Королев. — Да и тот вряд ли справится в одиночку.

Контр-адмирал напомнил, что также для «Кузнецова» нет современного авиакрыла, а делать новый корабль, который будет «нести небольшое количество старых самолетов, наверное, смысла нет».

Судьба корабля

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был передан судостроителями ВМФ СССР 25 декабря 1990 года. Он совершил несколько дальних походов.

В ноябре 2016 – январе 2017 года крейсер принял участие в боевых действиях. Его палубные истребители наносили удары по позициям террористов в Сирии. В ходе этой операции летчики выполнили более 400 боевых вылетов, поразив свыше 1,2 тыс. объектов.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и вертолет Ка-29 ВС РФ у берегов Сирии. 2017 год Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

После возвращения из похода к берегам Сирии авианосец отправили на ремонт и модернизацию.

Планировалось вернуть корабль в строй в 2022-м, но сроки неоднократно менялись. В октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50, и авианосец получил повреждения от падения докового крана, но остался на плаву.

В декабре 2019-го на борту корабля начался пожар: во время сварочных работ искра попала в трюм, где были остатки топлива. В результате погибли два человека, а 14 пострадали. В августе 2020 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщал, что на восстановление корабля после пожара уйдет до 350 млн рублей.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» на территории судоремонтного завода «Звездочка» в Мурманске. 2022 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В 2022 году также сообщалось о пожаре. Тогда обошлось без пострадавших. В 2023 году завершился доковый ремонт подводной части корабля.

В июле 2024 года ФСБ сообщала о предотвращении террористического акта на крейсере. Сотрудники украинских спецслужб пытались склонить российского военнослужащего к теракту, но его удалось предотвратить.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Юлия Леонова