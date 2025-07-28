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Военное обозрение

Новая форма датских солдат может выдать их местоположение для противника

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Источник изображения: topwar.ru

Новая форма NCU

В конце июня первым 30 солдатам из 13-го батальона лёгкой пехоты датской армии была выдана новая форма Nordic Combat Uniform (NCU) от норвежского поставщика Oskar Pedersen A/S, призванная заменить существующую M/11. В отличие от предыдущих вариантов обмундирования в неё вшит небольшой микрочип под обозначением «радиочастотная идентификация» (RFID), подобный тем, что используются в ключах от гостиничных номеров.

Это вызвало обеспокоенность у ряда офицеров датской армии

- говорится в местном издании OLFI.

Как полагают в Минобороны, микрочип может повысить эффективность снабжения матчастью на 20%. Однако некоторые солдаты опасаются новинки. Как отмечается в издании, ряд военных обозревателей разделяют эти страхи и настоятельно рекомендуют не вшивать RFID-метки в форму, чтобы не выдавать позиции военнослужащих:

Противник может отслеживать и, таким образом, выявлять местоположение датских солдат с помощью активно работающего датчика.

Однако Минобороны отвергло эту критику:

Как и многие другие страны, мы решили использовать эту систему, поскольку она ускоряет и делает более гибким процесс подбора и поставки обмундирования. Военное ведомство не видит никаких проблем в её применении.

Как можно понять из сообщения Минобороны, аналогичная форма начнёт поступать на оснащение войск Норвегии, Швеции и Финляндии.

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