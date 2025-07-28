Новая форма датских солдат может выдать их местоположение для противника

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Новая форма NCU
В конце июня первым 30 солдатам из 13-го батальона лёгкой пехоты датской армии была выдана новая форма Nordic Combat Uniform (NCU) от норвежского поставщика Oskar Pedersen A/S, призванная заменить существующую M/11. В отличие от предыдущих вариантов обмундирования в неё вшит небольшой микрочип под обозначением «радиочастотная идентификация» (RFID), подобный тем, что используются в ключах от гостиничных номеров.
- говорится в местном издании OLFI.
Как полагают в Минобороны, микрочип может повысить эффективность снабжения матчастью на 20%. Однако некоторые солдаты опасаются новинки. Как отмечается в издании, ряд военных обозревателей разделяют эти страхи и настоятельно рекомендуют не вшивать RFID-метки в форму, чтобы не выдавать позиции военнослужащих:
Однако Минобороны отвергло эту критику:
Как можно понять из сообщения Минобороны, аналогичная форма начнёт поступать на оснащение войск Норвегии, Швеции и Финляндии.