Войти
ТАСС

Reuters: Маск якобы сорвал контрнаступление Киева в 2022 году, отключив Starlink

724
0
0
© Jonathan Raa via Reuters Connect
© Jonathan Raa via Reuters Connect.
Источник изображения: © Jonathan Raa via Reuters Connect

При этом подробностей о мотивах возможного распоряжения Илона Маска, а также о длительности сбоя в связи не приводится

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск распорядился отключить спутниковую систему связи Starlink на Украине в конце сентября 2022 года и тем самым якобы сорвал контрнаступление Киева на фронте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Маск отдал распоряжение старшему инженеру в офисе SpaceX в американском штате Калифорния отключить не менее сотни терминалов, что затронуло Херсон и часть Донецкой области. Как утверждают представители ВС Украины в комментарии Reuters, они столкнулись с последствиями отключения связи вблизи линии фронта.

Один из источников заявил агентству, что это решение "шокировало некоторых сотрудников Starlink" и позволило Маску "взять исход военных действий в свои руки". При этом подробностей о мотивах возможного распоряжения Маска, а также о длительности сбоя в связи не приводится.

Маск, администрация Владимира Зеленского и Минобороны Украины не предоставили комментарии, пишет Reuters.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. Сервис активно применяют украинские военные для поддержания связи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету