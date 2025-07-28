Reuters: Маск якобы сорвал контрнаступление Киева в 2022 году, отключив Starlink

При этом подробностей о мотивах возможного распоряжения Илона Маска, а также о длительности сбоя в связи не приводится

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск распорядился отключить спутниковую систему связи Starlink на Украине в конце сентября 2022 года и тем самым якобы сорвал контрнаступление Киева на фронте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Маск отдал распоряжение старшему инженеру в офисе SpaceX в американском штате Калифорния отключить не менее сотни терминалов, что затронуло Херсон и часть Донецкой области. Как утверждают представители ВС Украины в комментарии Reuters, они столкнулись с последствиями отключения связи вблизи линии фронта.

Один из источников заявил агентству, что это решение "шокировало некоторых сотрудников Starlink" и позволило Маску "взять исход военных действий в свои руки". При этом подробностей о мотивах возможного распоряжения Маска, а также о длительности сбоя в связи не приводится.

Маск, администрация Владимира Зеленского и Минобороны Украины не предоставили комментарии, пишет Reuters.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. Сервис активно применяют украинские военные для поддержания связи.