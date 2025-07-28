Зеленский намерен просить Европу помочь с выплатами солдатам ВСУ (Bloomberg, США)

Bloomberg: Киев намерен просить Европу помочь с выплатами контрактникам ВСУ

Зеленский сообщил, что рассчитывает уговорить европейцев профинансировать повышение выплат контрактникам ВСУ, передает Bloomberg. У самого Киева денег на это нет и не будет, в бюджете Украины — стремительно растущая дыра.

Владимир Вербяный (Volodymyr Verbianyi), Катерина Чурсина (Kateryna Chursina)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение выплат военным на передовой. Такой шаг призван смягчить растущий дефицит новобранцев. "Европейцы отказывались давать средства на заработные платы военнослужащих, только на оружие, — заявил Зеленский на брифинге в Киеве. — Но так получается, что наши военные могут быть именно таким оружием, которое защищает всех".

Поскольку мобилизация все более непопулярна среди населения, измученного длящимся четвертый год военным положением, украинское правительство хочет стимулировать добровольцев существенными выплатами. Россия уже давно с помощью крупных подъемных и высоких зарплат привлекает десятки тысяч новых бойцов ежемесячно.

Повышение выплат военнослужащим увеличит нагрузку на украинский бюджет, дефицит которого в прошлом году из-за огромных военных расходов превысил 20% ВВП. Страна зависит от многомиллиардной помощи иностранных союзников, которые идею прямого финансирования военных затрат пока отвергают.

Международный валютный фонд, предоставивший Украине кредитную программу на сумму около 16 млрд долларов, призывает Киев сократить бюджетный дефицит. Однако, как заявила в интервью Bloomberg News премьер-министр Юлия Свириденко, повышать налоги правительство не планирует. По ее словам, иностранные доноры выделили лишь половину из 75 млрд долларов, необходимых для покрытия бюджетных расходов в ближайшие два года.

По оценкам Зеленского, Украине ежегодно требуется 25 млрд долларов на производство дронов, средств РЭБ и ракет, что увеличит дефицит бюджета до 65 млрд долларов в следующем году.

Украина уже начала обсуждение вопроса с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером, а также представителями США. "Тема очень сложная", — констатировал Зеленский, добавив, что украинские компании начали производство дронов-перехватчиков, и для наращивания их выпуска срочно требуется порядка 6 млрд долларов.

США согласились закупать дроны украинского производства, заявил Зеленский. По его словам, он намерен добиваться контракта на сумму 10-30 млрд долларов. Соответствующие переговоры он поручил вести министру обороны Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Рустему Умерову и советнику президента Александру Камышину.

Также украинский лидер утверждал, что ВСУ добились "значительного прогресса" в сдерживании российского наступления. По его словам, ситуация в Сумской области улучшилась, хотя Россия продолжает наступательные действия в этом районе, а также в направлении Покровска (Красноармейска, — прим. ИноСМИ). "Днепропетровская область им очень нужна", — добавил он.

Как считает Зеленский, недавний третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле позволил немного продвинуться в подготовке возможной встречи с Путиным. Российские чиновники, однако, заявляют, что саммит не имеет смысла до тех пор, пока стороны не договорятся об условиях мирного соглашения.