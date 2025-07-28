Единственный в России авианосец хотят пустить на металлолом. Какие задачи выполнял «Адмирал Кузнецов» и почему он стал не нужен?

Костин: Нет смысла ремонтировать авианосец «Адмирал Кузнецов»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который остается единственным авианосцем Военно-морского флота (ВМФ) России, могут утилизировать. О бессмысленности ремонта рассказал председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин в беседе с «Коммерсантом».

Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован Андрей Костин председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации

Ранее в июле источники «Известий» сообщили, что работы по ремонту и модернизации корабля приостановили некоторое время назад. Представители Главного командования ВМФ и ОСК планировали определить целесообразность дальнейших работ на авианосце.

«Адмирал Кузнецов» находился на ремонте с 2017 года

Крейсер отправили на ремонт в 2017 году. Считалось, что после завершения работ срок службы корабля будет продлен на десять лет. В ходе ремонта планировали заменить летную палубу, энергетическое оборудование и силовую установку. Также корабль хотели лишить противокорабельных ракет П-700 комплекса «Гранит». Кроме того, «Адмирал Кузнецов» мог получить зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-М» и новую систему управления противовоздушной обороной.

«Адмирал Кузнецов» на территории судоремонтного завода. Источник: Павел Львов / РИА Новости

В 2022 году Алексей Рахманов, занимавший пост гендиректора ОСК, рассказал, что ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» идут по плану. В июле 2024 года источники в Минобороны России сообщили, что для авианесущего крейсера начали формировать летный состав полков. Летчики проводили тренировки над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В ходе ремонта «Адмирала Кузнецова» затонул один из крупнейших плавучих доков

Ремонт подводной части «Адмирала Кузнецова» начали на плавучем доке ПД-50, однако 30 октября 2018 года док затонул. Башенный кран ПД-50 упал на крейсер, пробив палубу и несколько отсеков под ней. После этого авианосец отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода. Рахманов рассказывал, что из-за инцидента с ПД-50 часть доковых работ на корабле переориентировали. Для ремонта «Адмирала Кузнецова» соединили два небольших дока.

ПД-50, который был одним из крупнейших плавучих доков России, был построен в Швеции для ВМФ СССР. ПД-50 передали заказчику в 1980 году. На нем проводилась утилизация атомной подводной лодки «Курск», которая затонула в 2000 году. Водоизмещение ПД-50 составляло почти 216 тысяч тонн.

Адмирал Кузнецов. Источник: Сергей Ещенко / РИА Новости

В 2019 году на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, ущерб от которого оценили на около 500 миллионов рублей.

«Адмирал Кузнецов» выполнял задачи у берегов Сирии

Крейсер зачислили в состав Северного флота в 1991 году, а до 1994-го продолжались испытания различных систем «Адмирала Кузнецова». В 1995 году корабль в составе группы вышел на первую боевую службу в Средиземном море. После этого авианосец совершил еще несколько походов.

В 2016-2017 годах «Адмирал Кузнецов» выполнял боевые задачи у берегов Сирии. Самолеты из состава авиакрыла крейсера наносила удары по объектам террористов. В ходе этой операции впервые применили палубный истребитель Су-33.

«Адмирал Кузнецов» стал пятым кораблем в серии авианосцев проекта 1143 «Кречет». По проекту корабль способен нести до 50 самолетов и вертолетов. В частности, в авиакрыло входили истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также вертолеты семейства Ка-27.

Главной особенностью «Адмирала Кузнецова» стало вооружение. Корабль получил комплекс «Гранит» с крылатыми противокорабельными ракетами П-700, которые несут боевую часть весом более 500 килограммов. Комплекс позволял бороться с мощными корабельными группировками противника. Помимо этого, в арсенал авианосца входили зенитные комплексы «Кортик» и «Кинжал», а также реактивный бомбомет РБУ-12000.

Истребитель Су-33 на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море. Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

О ценности «Адмирала Кузнецова» для флота велись споры

Единственный авианесущий корабль ВМФ России вызывал споры. Высказывались мнения как о необходимости авианосца, так и о его ненужности. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов призвал сохранить корабль для подготовки летчиков палубной авиации.

Авианосец «Адмирал Кузнецов», конечно, нужен, чтобы готовить будущее, связанное с нашими корабельными летчиками. Конечно, нам надо его оставлять. Он в тяжелом состоянии. Его содержать в готовом состоянии — сложнейшая задача адмирал Владимир Комоедов бывший командующий Черноморским флотом России

В то же время обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу заявил, что России не нужны авианосцы, поскольку у нее практически нет заграничных портов. Он допустил, что порты, к которым может быть приписан авианосец, станут первоочередной целью в случае конфликта.