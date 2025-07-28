Два малых спутника "Геоскана" вывели на орбиту

По словам гендиректора "Спутниковой системы "Гонец" Андрея Манойло, стартовал эксперимент по взаимодействию двух связных группировок на разных орбитах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Два малых космических аппарата "Геоскан-4" и "Геоскан-5" со связной аппаратурой компании "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) выведены на целевую орбиту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гонца".

"Два малых космических аппарата (МКА) группы компаний "Геоскан" со связной полезной нагрузкой системы "Гонец" выведены на запланированную орбиту в ходе запуска 25 июля с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б", - говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 попутными спутниками. Среди них девять аппаратов производства группы компаний "Геоскан", в том числе два со связным оборудованием "Гонца".

По словам гендиректора "Спутниковой системы "Гонец" Андрея Манойло, запуск положил начало эксперименту по взаимодействию двух связных группировок на разных орбитах - уже развернутой системы "Гонец" на высоте 1 500 км и тестового сегмента "Геоскан" на высоте 500 км. "Мы проанализируем работу двухдиапазонной связной полезной нагрузки, которая впервые установлена на МКА, в частности оценим энергоэффективность, возможности по нагруженности и многие другие. Анализ работы бортового комплекса позволит выработать оптимальные алгоритмы одновременного обслуживания абонентов с аппаратов на разных орбитах", - сказал он.

Манойло подчеркнул, что совместно с коллегами из группы компаний "Геоскан" планируется проработка подходов к созданию и управлению многоплатформенными спутниковыми системами. "Полагаем, что это позволит не только усовершенствовать механизмы операторской деятельности, но и выйти на новые сегменты потребителей, в том числе стремительно растущий рынок беспилотных авиационных систем. С аппаратов получены первые сигналы, после их принятия на управление мы начнем тестирование полезных нагрузок", - отметил он.

Председатель совета директоров группы "Геоскан" Алексей Семенов со своей стороны добавил, что два экспериментальных спутника будут выполнять двухстороннюю передачу данных, которая широко используется в системах удаленного мониторинга, персональных коммуникациях и в сфере интернета вещей.