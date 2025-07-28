В Петербурге отменили Главный военно-морской парад

Такое решение приняли из соображений безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад и прохождение колонн судов и гидроциклов ко Дню Военно-морского флота отменены в Санкт-Петербурге. Мероприятия в акваториях города проводиться не будут, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", - отмечается в сообщении.

Впервые День ВМФ провели 24 июля 1939 года. Тогда он совпал с днем 35-летия наркома ВМФ Николая Кузнецова, который был инициатором учреждения профессионального праздника краснофлотцев. В 2024 году исполнилось 120 лет со дня рождения флотоводца.

Указом президента России от 27 июля 2017 года была восстановлена традиция проведения Главного военно-морского парада в День ВМФ. В 2025 году впервые за 9 лет он был отменен из соображений безопасности.