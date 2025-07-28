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В ОСК рассказали о скором вводе в строй «Адмирала Нахимова»

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Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

ОСК: Крейсер «Адмирал Нахимов» скоро могут ввести в боевой состав ВМФ России

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который проходит испытания после завершения ремонта, в скором времени могут ввести в строй. Об этом сообщил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Большое событие у нас — это завершение ремонта крейсера "Адмирал Нахимов". Он уже проходит испытания, и в ближайший период, мы считаем, может быть уже введенным в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России», — рассказал спикер.

ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, который начался в 2013 году. Усовершенствованный крейсер получит универсальные стрельбовые комплексы, которые позволят нести по восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

В мае американское издание 19FortyFive писало, что «Адмирал Нахимов» сможет усилить противовоздушную оборону на море после возвращения в строй. Корабль несет зенитную ракетную систему С-300Ф, которая является корабельным вариантом С-300П.

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Адмирал Нахимов
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