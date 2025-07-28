Определились основные претенденты на поставку ВМС Малайзии кораблей обеспечения MRSS

ЦАМТО, 25 июля. Минобороны Малайзии готовится в октябре 2025 года объявить международный тендер на закупку двух многоцелевых кораблей обеспечения MRSS (Multi-Role Support Ship) для ВМС страны.

По информации GBP Aerospace & Defence, на текущий момент основными претендентами на победу в конкурсе являются три судостроительные компании, включая южнокорейскую Hyundai Heavy Industries (HHI), итальянскую Fincantieri и индонезийскую PT PAL. Все они уже представили ВМС Малайзии свои предварительные предложения по MRSS, разработанные с учетом специфических требований малазийской стороны.

Ожидается, что ВМС Малайзии будут запрашивать корабли длиной около 150 м и водоизмещением около 10000 т.

По информации издания, HHI предложила адаптированную версию проекта HDL-13000. Длина корабля этого проекта составляет от 130 до 150 м, водоизмещение – около 10000 т, скорость – от 11 до 14 узлов. Проект включает интегрированные системы связи, навигации, боевые системы и вооружение. В зависимости от предпочтений ВМС Малайзии, возможно вооружение 57-мм или 76-мм артиллерийской установкой. Вариант HDL-13000 обеспечит поддержку десантных операций и позволит перевозить до 16 основных боевых танков, шесть бронемашин и сотни военнослужащих. На его летной палубе одновременно могут размещаться до трех вертолетов.

PT PAL предлагает для программы MRSS модернизированную 12000-тонную версию десантно-вертолетного корабля-дока класса "Макассар", разработанную на базе проекта судов, уже находящихся на вооружении ВМС Индонезии и Филиппин. Длина предлагаемого корабля составляет от 122 до 125 м, ширина – 22 м. Корабль может взять на борт до 507 человек личного состава, включая экипаж, и около 35 ед. техники, включая грузовики, бронированные машины и плавающие транспортные средства.

Итальянская Fincantieri, вероятно, предлагает усовершенствованную версию десантно-вертолетного корабля-дока класса "Сан-Джорджо". Конструкция корабля основана на проекте судов, построенных для ВМС Алжира и Катара. Длина корабля составляет около 143 м, ширина – 21,5 м, водоизмещение – около 8800 т, максимальная скорость – 20 узлов, крейсерская скорость – 15 узлов, дальность хода – 7000 морских миль. Судно может перевозить до 550 человек личного состава.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение двух кораблей MRSS для ВМС Малайзии предусмотрено в рамках 13-го малазийского плана (RMK-13), реализация которого начнется в следующем году и будет завершена в 2030 году. Ожидается, что в рамках RMK-14 (2031-2035 гг.) для ВМС Малайзии будет приобретен третий корабль MRSS.

Учитывая географическое положение страны, которая разделена на два региона Южно-Китайским морем, для обеспечения снабжения ВМС необходима новая платформа и ее покупку требуется ускорить. В настоящее время для логистических перевозок и поддержки используются 4200-тонные суда материального обеспечения (1503) "Индера Сакти" и (1504) "Махавангса".