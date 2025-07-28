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ТАСС

Костин считает нецелесообразным ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов"

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Глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин
Глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

По словам председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, крейсер могут продать либо утилизировать

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин считает, что находящийся на ремонте тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может быть продан либо утилизирован, в его ремонте нет смысла. Его слова приводит газета "Коммерсантъ".

"Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая... Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован", - сказал он в ответ на вопрос о судьбе авианосца.

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" встал в ремонт после боевой службы у берегов Сирии. Сообщалось, что корабль получит новую начинку, в частности палубу с трамплином, силовую установку, кабельные трассы, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, навигационную систему. Как ранее сообщал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, после завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца планировалось продлить на 20 лет.

В июле 2024 года сообщалось, что ремонт авианосца на одном из предприятий Центра судоремонта "Звездочка" идет в плановом порядке.  

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Страны
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Проекты
Авианосец
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