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Военное обозрение

Ремонт через посредника: раскрыта схема поставок американских зенитных комплексов MIM-23 HAWK Phase III на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине зенитно-ракетных комплексов MIM-23 HAWK Phase III. Это будет первая коммерческая сделка между Вашингтоном и Киевом, касающаяся поставок систем ПВО Украине: ранее они передавались ВСУ в рамках военной помощи, хотя, как заявлял Дональд Трамп, прежние схемы поставок также требуют оплаты.

Общая стоимость MIM-23 HAWK Phase III, предназначенных для ВСУ, составляет $172 млн. При этом не раскрывается их количество. С одной стороны, HAWK являются устаревшим ЗРК, находятся в США на хранении и нуждаются в ремонте. С другой, Вашингтон довольно произвольно устанавливает цены на свои изделия и вполне может поживиться на Украине, тем более, что за неё, вполне вероятно, будет платить ЕС.

HAWK с американских складов для ремонта и восстановления планируется отправить посреднику – в Грецию, которая остаётся крупным пользователем этих систем, а её промышленность, а именно компания Sielman Corporation, имеет опыт работы с ними.

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что львиная доля украинских средств поступит в греческую экономику, при этом производитель систем Hawk, компания Raytheon (США), получит второстепенный доход

- говорится в издании Defence24.

Комплексы Hawk передавались Украине многими странами, которые, как правило, уже вывели их из эксплуатации, но всё ещё имели на складах. В апреле 2024 года компания Sielman получила контракт на восстановление этих систем ориентировочной стоимостью $50 млн. ВСУ используют эти ЗРК, пытаясь сбивать дроны-камикадзе «Герань» и крылатые ракеты.

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