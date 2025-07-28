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Черноморский флот России продолжает активно противостоять расширению присутствия НАТО в регионе, а в ближайшие годы его мощь возрастёт за счёт новых кораблей, авиации и морских робототехнических комплексов. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В ходе интервью журналистам РИА Новости чиновник заявил, что данный флот выполняет одну из ключевых ролей в ходе текущей СВО. С его слов, корабли ЧФ наносили удары крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам киевского режима, блокировали порты и пресекали морские поставки оружия. Кроме того, моряки обеспечили контроль над безопасной зоной в акватории.

Кроме того, Патрушев отметил, что, несмотря на усиление активности Североатлантического альянса в Чёрном море, российские силы демонстрируют эффективное противодействие. В свою очередь, в ближайшей перспективе флот получит современные фрегаты, корветы и беспилотные системы, что в значительной степени повысит его оперативные возможности.

Стоит отметить, что на данный момент Черноморский флот переживает не самые лёгкие времена. Из-за регулярных ударов ракетами и дронами, включая БЭК, со стороны боевиков киевского режима большая часть кораблей ЧФ была вынуждена перебазироваться из Севастополя и Крыма в Новороссийск.

Между тем, анонсированные Патрушевым мероприятия, безусловно, являются своевременными, так как Черноморский флот остаётся важным элементом стратегии России в южном регионе.