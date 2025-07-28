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ЦАМТО

Польша получит от США очередной кредит на закупку вооружений

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Флаги Польши и США
Флаги Польши и США.
Источник изображения: www.niedziela.pl

ЦАМТО, 25 июля. Министерство национальной обороны Польши объявило, что 25 июля с США будет подписано очередное соглашение о предоставлении кредитных гарантий на сумму 4 млрд. долл. для поддержки модернизации ВС страны.

Как отмечается, финансирование будет способствовать продолжающимся усилиям по укреплению восточного фланга НАТО в условиях растущей региональной напряженности и проведения Россией специальной военной операции на Украине.

С 2022 года США уже предоставили Польше более 11 млрд. долл. в виде кредитов и гарантий на закупку продукции военного назначения. В их число входят такие ключевые системы, как ЗРК "Пэтриот", реактивные системы залпового огня HIMARS, вертолеты AH-64E "Апач Гардиан" и др.

После начала конфликта на Украине Польша приступила к реализации крупных программ модернизации Вооруженных сил, став ведущим импортером вооружений в мире.

В настоящее время Польша выделяет на оборону самый высокий процент от ВВП страны в НАТО. В частности, Варшава подтвердила планы выделить 4,7% ВВП на оборону в 2025 финансовом году. Ожидается, что этот показатель возрастет до 5% в 2026 ф.г.

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