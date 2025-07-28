Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов во Владивостоке

Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов и пирса во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), о возвращении структуре Минобороны РФ причалов и пирса во Владивостоке, сообщила РИА Новости консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина.

Иск был подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" (ОМИС) Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665, управление Росреестра по Приморскому краю. ГП в иске просит обязать ООО "Нико-Ойл ДВ" вернуть Российской Федерации в лице ФГКУ "1976 ОМИС" причальную стенку на мысе Артур, пирс и причальную стенку в бухте Большой Улисс. Также прокуроры требуют обязать "Сват Ко" вернуть военным причальную стенку в бухте Большой Улисс. Договоры аренды эти сооружений, которые Генпрокуратура просит признать недействительными, были заключены в 2000 и 2022 годах. Суд ранее удовлетворил ходатайство ГП об обеспечительных мерах и запретил регистрационные действия с указанными объектами.

"(Решено - ред.) иск удовлетворить полностью", - заявила Сорокина.

Она добавила, что суд обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность Российской Федерации.

"Решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке", - уточнила Сорокина.

Ранее она сообщала агентству, что "Нико-Ойл" признал иск Генпрокуратуры, а второй ответчик - компания "Сват Ко" - отказалась признавать его.

В настоящее время в суде также рассматривается иск Генпрокуратуры к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", ряду компаний и краевых структур в Приморье о возвращении государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу Российской Федерации ущерб в размере почти 464 миллионов рублей.

Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии.

Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске.

В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей". Катерную стоянку освободили.