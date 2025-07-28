Британия и Австралия объявили о новом 50-летнем договоре в рамках AUKUS

ЦАМТО, 25 июля. Великобритания и Австралия объявили о новом 50-летнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок, сообщило британское правительство.

"Новый 50-летний договор AUKUS будет служить основой для программ Великобритании и Австралии по строительству подводных лодок, позволит создать десятки тысяч рабочих мест в Великобритании и Австралии, усилит промышленный потенциал обеих стран по строительству подводных лодок, обеспечивающих безопасность Великобритании и ее союзников" – цитирует "РИА Новости" заявление правительства.

Отмечается, что соглашение поддержит экспортный потенциал между двумя странами на сумму до 20 млрд. фунтов стерлингов в следующие 25 лет.

Как напоминает агентство, трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса "Вирджиния" с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Канберра должно заплатить Вашингтону 2 млрд. долл. до конца этого года. Второй компонент касается развития комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.