Патрушев рассказал о противодействии НАТО в Черном море

Патрушев: ЧФ успешно противодействует присутствию НАТО в Черном море

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в том числе благодаря поступлению морских робототехнических комплексов, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Патрушев.

С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ, черноморцы блокировали украинские порты, пресекали поставку оружия Киеву морем, создали и контролируют морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.

"Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - подчеркнул Патрушев.