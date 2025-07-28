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РИА Новости

Патрушев рассказал о противодействии НАТО в Черном море

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Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Патрушев: ЧФ успешно противодействует присутствию НАТО в Черном море

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в том числе благодаря поступлению морских робототехнических комплексов, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Патрушев.

С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ, черноморцы блокировали украинские порты, пресекали поставку оружия Киеву морем, создали и контролируют морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.

"Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - подчеркнул Патрушев.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
ЧФ
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