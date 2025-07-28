Ростех начал производство импортозамещающих воспламенителей для БПЛА

Разработку также можно использовать в космической технике в устройствах коррекции орбиты или в горнодобывающей отрасли для активации пиротехнических зарядов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) запустил серийное производство отечественных пиротехнических воспламенителей для беспилотников. Разработка способна заместить импортные аналоги, сообщили в госкорпорации.

"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" приступил к серийному выпуску воспламенителей, предназначенных для использования в БПЛА. Изделия приводят в действие размыкатели удерживающих устройств при сбросе полезной нагрузки с беспилотника. Отечественная разработка позволит заменить иностранные аналоги", - говорится в сообщении.

Помимо беспилотной авиации, устройства, инициирующие воспламенение основного заряда, могут использоваться в космической технике в устройствах коррекции орбиты или в горнодобывающей отрасли для активации пиротехнических зарядов. Изделия обеспечивают мгновенный нагрев пиротехнического состава до очень высоких температур. В Ростехе отметили преимущество отечественной разработки перед импортными аналогами. "В состав устройства входит специальная пленка с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, которая обеспечивает нагрев до свыше тысячм градусов Цельсия. Это значительно выше, чем у зарубежных аналогов", - сказали там.

В госкорпорации добавили, что воспламенители широко применяются в различных областях. Например, в микроспутниках для электрической активации пиросостава, чтобы создать выброс энергетических газов в устройствах коррекции орбиты. В горнодобывающей промышленности устройства используются для приведения в действие пиротехнических зарядов во время добычи полезных ископаемых.

"Росэл" является национальным вендором по электронике. Компания образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". Ростех - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.