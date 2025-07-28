Российский флот усилился пятым модернизированным "Бореем"

В четверг, 24 июля, на "Севмаше" состоялась церемония передачи российскому флоту атомного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А"). В мероприятии участвовали президент РФ Владимир Путин, первый вице-премьер Денис Мантуров, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и другие официальные лица.

Как отметили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации "Князь Пожарский" стал 142-й атомной подлодкой, построенной на "Севмаше".

Вывод из эллинга стратегической АПЛ "Князь Пожарский" ОСК

"Князь Пожарский" – четвертый серийный (пятый по счету) атомоход модернизированного проекта 955А. Его заложили 23 декабря 2016 года. Вывод из эллинга состоялся в феврале 2024 года. Во время Международного военно-морского салона "Флот-2024", прошедшего в Петербурге, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков утверждал, что подлодку передадут ВМФ до конца 2024 года.

Как и остальные атомоходы проекта 955/955А, "Князь Пожарский" вооружен 16 твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Также он оснащен 533-мм торпедными аппаратами.

Ранее состав российского флота пополнили три стратегических ракетоносца базового проекта 955 и четыре АПЛ модернизированного проекта 955А. На "Севмаше" строят еще два "Борея-А": "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Законтрактованы два дополнительных атомохода.