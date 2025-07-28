Владимир Путин провел совещание по развитию подводных сил ВМФ

ЦАМТО, 25 июля. В ходе рабочей поездки в Архангельскую область президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу стратегии развития подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин:

"…Сегодня мы обсудим комплекс вопросов, связанных с развитием подводного флота, определим, что удалось сделать за последние годы и на решении каких приоритетных задач предстоит сосредоточить внимание.

Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета.

Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски. Поэтому повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач – мы ей придаем первостепенное значение.

Только за последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Это за шесть лет, то есть каждый год по две лодки практически, полторы, так скажем, мы вводим – и это очень хорошо.

Это одно из приоритетных направлений – наращивание группировки стратегических подводных сил. И, естественно, приоритетом прежде всего здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев – одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире.

В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А". Две из них на стадии строительства находятся. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами "Булава", а также другим современным оружием.

Основу ударного потенциала сил общего назначения Военно-морского флота составляют многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М". На предприятии "Севмаш" в стадии строительства находятся четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" с крылатыми ракетами. В ближайших планах – строительство еще двух подводных кораблей данного проекта.

Ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики. А спущенный в этом марте на воду крейсер "Пермь" стал первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоит гиперзвуковой комплекс "Циркон". В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта "Ясень-М".

Актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок. Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах.

Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта "677". Головная подводная лодка "Кронштадт" уже принята в состав ВМФ в 2024 году. Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок. Прошу сегодня доложить, как идет серийный выпуск лодок этого проекта.

В прошлом году мы утвердили комплексную целевую программу по созданию подводной лодки стратегического назначения нового, уже пятого поколения. И сегодня хотел бы услышать, как продвигается работа по реализации данной программы.

И последнее, что хотел бы обсудить, – это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов.

Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ. Поэтому важнейшая задача – обеспечить наше первенство в этой области.

Давайте начнем работать.

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