Интервью с Денисом Богдановым экспертом сайта vseprosport.ru

В последнее время интерес к ставкам подогревается, тем что увеличивается количество аудитории, которое задействовано в индустрии. Все больше людей ставят и стоит сказать о том, что их результаты весьма впечатляют. Хотелось, чтобы удалось с пониманием отнестись к процессу. Чем раньше все это случается, тем легче на дистанции понимать о том, что же нужно изменить. У нас в гостях эксперт сайта ВсеПроСпорт Денис Богданов, который высказался о том как именно он пришел в ставки на спорт.

Денис, расскажите вашу историю, с чего она начиналась?

Я работал на большом количестве спортивных сайтов пока пришел в ВсеПроСпорт (vseprosport.ru). На нем меня привлекли перспективы и желание развиваться и двигаться в положительном для себя направлении. Тенденции складываются таким образом, что невозможно с уверенностью за короткий промежуток времени прийти к успеху, как бы того не хотелось. На дистанции я много работал над тем, чтобы изменить свой подход к аналитике. Ситуация мне позволила подойти максимально грамотно к вопросу успехов. Я справился и вот что самое главное.

На что вы полагаетесь вовремя анализа футбольных поединков?

Стоит сказать о том, что я стараюсь не пропускать матчи тех лиг, которые я веду. Понятно, что я не могу смотреть все поединки, но тут нужно сказать о том, что цель компенсировать все это просмотром хотя бы обзоров. Только так, можно будет прийти к ситуации, когда результаты начнут улучшаться и радовать вас на дистанции. Во время аналитики я обращаю внимание на целый ряд вещей. Как команда выступает на домашней арене, как стремится к тому, чтобы выбираться из кризиса. На статистику безусловно обращаю внимание. Так как вот именно все эти вещи на дистанции мне нужны, чтобы справляться с поставленной задачей. Чем раньше, все это произойдет, тем легче и проще двигаться в направлении успеха.

Что можете посоветовать новичкам в ставках на спорт?

Скажу то, что нужно уметь совладать с эмоциями и не думать о том, что на длительном временном отрезке можно не потерять результаты. Все это может произойти с каждым и здесь нужно учиться анализировать полученную информацию. Сделав это, появится качественная возможность двигаться в направлении реализации игрового потенциала. Чем раньше, Вы внесете качественные поправки в свою игру, тем легче и проще рассчитывать на результат.

Денис, ваш самая крупная неудача в ставках?

Скажу, что я не ставлю большие деньги. Я ставлю на большие коэффициенты небольшие суммы, делаю экспрессы. У меня было в экспрессе двенадцать матчей, одиннадцать из которых прошли и остался один матч. Я решил, что страховаться нет смысла и последний матч проиграл. Вот так я потерял крупную сумму денег. Нужно пытаться искать грань.