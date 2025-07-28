Вышла книга Нормана Ф. Диксона "О психологии военной некомпетентности"

"О психологии военной некомпетентности" - при участии Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) вышел русский перевод классической книги Нормана Ф. Диксона, рецензию на которую мы уже публиковали. Книгу можно приобрести в онлайновом магазине ЦАСТ.

Вполне объяснимо, что книга британского психолога основывается прежде всего на британском (и в меньшей степени американском) историческом материале.

Но в нашем случае написание подобного труда на основе российского опыта практически невозможно. Если у нас ещё можно изобличать отдельных генералов прошлого - "мёртвым не больно", то обсуждать и критиковать современные проблемы военной и командной культуры в целом чревато обвинениями в "дискредитации и фальсификации".

Но тем и интересна книга Диксона, что в ней можно найти похожие паттерны поведения командиров. В конце концов, "умные учатся на чужих ошибках" - поймём по-другому эту поговорку.

Диксон анализирует не политические или оперативно-стратегические ошибки, а "психологической предрасположенности командиров к повторению шаблонов поведения, ведущих к провалу". Чего-чего, а именно шаблонности и формализма в отечественной военной культуре, вероятно, больше, чем в какой-либо другой в мире.

Диксон в своем труде вводит типологию командирской неэффективности и уделяет особое внимание её формированию, начиная со школьной и училищной, а затем академической и служебной среды.

В итоге, в самой армии, как показывает Диксон, зачастую в процессе профессионального отбора и воспитания культивируются как раз именно те черты личности, которые препятствуют компетентному и гибкому командованию на поле боя. И виной здесь не недостаток ума отдельной личности, а порочность системы как таковой.

В германской армии именно это обстоятельство отчасти пытались обойти пресловутой Auftragstaktik с делегированием максимального количества командных полномочий на нижестоящие уровни. В свою очередь, в американской армии пытаются подражать этим немецким принципам в рамках пресловутой Mission command.

Интересно ли обсуждение Auftragstaktik или Missioncommand какому-либо российскому командиру или военной академии? К сожалению, мы и слов таких не знаем. И вот в том числе поэтому книга Диксона и издается на русском языке на средства энтузиастов, а не в Москве на бюджетные деньги.